Ushuaia será sede de las XIII Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos

USHUAIA. – Organizadas por el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Tierra del Fuego, y con el acompañamiento de la Escuela Judicial María Angélica Barreda, las XIII Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos se desarrollarán el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre en la Casa de la Cultura Niní Marshall de esta ciudad.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la organización. Hasta el momento, ya hay más de 130 inscriptos, y se prevé la intervención de 52 expositores, distribuidos en 22 paneles. La programación incluye además una obra de teatro y la actuación del Coro del Fin del Mundo, que cerrará ambas jornadas académicas.

El encuentro, de carácter libre y gratuito, propone un espacio internacional de intercambio y análisis sobre políticas, investigaciones y experiencias locales, provinciales y nacionales vinculadas a la violencia de género, con un enfoque interdisciplinario orientado a mejorar la calidad del servicio judicial.

Programa de las Jornadas

Miércoles 19

Eje 1 – Tejiendo redes: políticas públicas y articulación institucional para casos de violencia de género.

Conferencia Magistral: Conmemoración 25/11 – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Conmemoración 25/11 – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Conferencia Magistral: Valoración de la prueba con perspectiva de género. Criterios de actuación y experiencia en Chile.

Eje 2 – Revictimización institucional: prevención desde la coordinación entre equipos de asistencia y magistratura; buenas prácticas en entrevistas, requerimientos de prueba y audiencias.

Eje 3 – Justicia con perspectiva de género: avances y deudas del sistema judicial; aplicación concreta de la perspectiva de género en decisiones judiciales.

Conferencia Magistral: La debida diligencia reforzada y el enfoque de género en la persecución penal.

Eje 4 – Experiencias de La Pampa en el abordaje y actuación en casos de violencia de género.

Eje 5 – Actuaciones de los Ministerios Públicos de TDF; vulnerabilidad como concepto transversal.

Análisis de caso: Síndrome de Munchausen y dogmática jurídica.

Eje 6 – Intervenciones adecuadas a la vulnerabilidad desde la Dirección Pericial del Poder Judicial de TDF.

Actividad artística: Obra de teatro “Si te animás”, a cargo de docentes del Colegio Los Andes de Ushuaia.

Jueves 20

Eje 7 – Experiencia de la Fiscalía Especializada en TDF desde su creación: análisis, acción y funcionamiento de la Oficina de Atención a la Víctima.

Eje 8 – Vías alternativas de resolución de conflictos en casos de violencia de género y prácticas aplicadas.

Eje 9 – Juicio por jurados: selección, instrucciones y perspectiva de género.

Eje 10 – Trabajos de investigación en TDF: pueblos indígenas y estándares internacionales de reconocimiento de derechos.

Eje 11 – Masculinidades y abordajes institucionales: propuestas de la Escuela Popular de Géneros, Disidencias, Masculinidades y Cambio Social.

Eje 12 – Presentación de la Oficina de Bienestar Laboral del STJ: Escuchar la violencia de género: implicancias psicoemocionales en los equipos de trabajo.

Eje 13 – Medidas civiles de protección y el rol de la abogacía con perspectiva de género.

Eje 14 – Violencia de género en el ámbito laboral.

Eje 15 – Experiencia de la Defensoría Municipal de Río Grande: prevención, acompañamiento y cuidado.

Eje 16 – La voz de la víctima en el proceso penal: desafíos actuales de la Fiscalía Especializada.

Eje 17 – Observatorio de Violencia de Género: avances y desafíos.

Actividad de cierre: Presentación del Coro del Fin del Mundo.