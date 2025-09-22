Actualidad

Ushuaia será la“Ciudad de Murales”

lunes 22 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia aprobó por unanimidad la Declaración de Interés “Ushuaia Ciudad de Murales”, con el objetivo de consolidar y proyectar en el tiempo la voluntad de la comunidad de sostener y promover la cultura, el arte público y el muralismo.

Dicho proyecto, presentado por el concejal Nicolás Pelloli, tiene por objetivo la conservación y fortalecimiento de una actividad que hoy cuenta con más de 300 obras a cielo abierto en Ushuaia y fue potenciado fuertemente por el Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo EMUSH, una política pública que en sus seis ediciones ha convocado a artistas locales, nacionales e internacionales volviendo a Ushuaia un punto de referencia para las intervenciones urbanas de este tipo.

Como parte de las fundamentaciones, el concejal destacó que “estas obras son parte de nuestro patrimonio identitario y colectivo. Con esta verdadera galería a cielo abierto, a Ushuaia se le genera la oportunidad de impulsar circuitos culturales y turísticos, dinamizar la economía creativa y generar una nueva herramienta de embellecimiento urbano”.

Asimismo la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, resaltó que “este es un reconocimiento muy importante, que visibiliza la gran labor que vienen haciendo muchísimas y muchísimos artistas a lo largo de los años.

Esta nueva categorización le permitirá a la ciudad continuar impulsando políticas públicas para el desarrollo del arte mural, siendo ya una de las ciudades más intervenidas desde el ámbito público”.

