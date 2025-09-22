Ushuaia será la“Ciudad de Murales”

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia aprobó por unanimidad la Declaración de Interés “Ushuaia Ciudad de Murales”, con el objetivo de consolidar y proyectar en el tiempo la voluntad de la comunidad de sostener y promover la cultura, el arte público y el muralismo.

Dicho proyecto, presentado por el concejal Nicolás Pelloli, tiene por objetivo la conservación y fortalecimiento de una actividad que hoy cuenta con más de 300 obras a cielo abierto en Ushuaia y fue potenciado fuertemente por el Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo EMUSH, una política pública que en sus seis ediciones ha convocado a artistas locales, nacionales e internacionales volviendo a Ushuaia un punto de referencia para las intervenciones urbanas de este tipo.

Como parte de las fundamentaciones, el concejal destacó que “estas obras son parte de nuestro patrimonio identitario y colectivo. Con esta verdadera galería a cielo abierto, a Ushuaia se le genera la oportunidad de impulsar circuitos culturales y turísticos, dinamizar la economía creativa y generar una nueva herramienta de embellecimiento urbano”.

Asimismo la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, resaltó que “este es un reconocimiento muy importante, que visibiliza la gran labor que vienen haciendo muchísimas y muchísimos artistas a lo largo de los años.

Esta nueva categorización le permitirá a la ciudad continuar impulsando políticas públicas para el desarrollo del arte mural, siendo ya una de las ciudades más intervenidas desde el ámbito público”.