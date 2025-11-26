Ushuaia, sede del Banff Mountain Film Festival World Tour

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia y Visit Ushuaia acompañaron la primera realización del reconocido Banff Mountain Film Festival World Tour en la ciudad más austral del planeta, y destacaron la importancia turística que representa que un evento de alcance global incorpore a Ushuaia a su circuito oficial.

USHUAIA.- La secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, afirmó que “la presencia del festival refuerza y potencia la estrategia de gestión orientada a posicionar y promocionar a la ciudad mediante propuestas culturales que amplían la oferta turística local, consolidando a Ushuaia como un destino ligado a la naturaleza, el deporte, la exploración y la producción audiovisual”.

Desde la organización, El Rompehielos destacó el acompañamiento local y el impacto de esta primera edición. Manuel Fernández Arroyo, fundador de la productora y responsable del evento, expresó que “están muy felices de haber concretado el primer Banff Ushuaia y que sintieron que la comunidad lo abrazó desde el primer día”. Agregó que “ver a tanta gente compartiendo estas historias, conversando en los pasillos y emocionándose con cada película confirmó que el festival llegó para quedarse”. También remarcó que “el apoyo de la Municipalidad de Ushuaia fue fundamental para hacerlo posible”.

La jornada inaugural presentó producciones internacionales filmadas en algunos de los entornos más extremos del planeta. El público viajó desde glaciares de Alaska hasta el Pasaje de Drake, pasando por laderas heladas de los Alpes suizos y escenarios naturales de Australia y Europa, a través de relatos que combinaron travesías familiares, desafíos en condiciones extremas, vuelos sobre cordones montañosos y experiencias que exploran los límites humanos.

La segunda noche estuvo dedicada al pulso argentino, con una selección de producciones nacionales centradas en la montaña, la resiliencia y las búsquedas personales. Entre ellas sobresalió Inmersa, filmada en Ushuaia, que acompaña a la nadadora de aguas abiertas Ailén Lascano Micaz en su vínculo con el mar austral y en su reflexión sobre el calentamiento de los océanos. Fernández Arroyo destacó que “se trata de una historia que nació en la ciudad, entre las montañas y el mar, y que invita a reflexionar sobre el cuidado del territorio”.

Manfredotti también destacó “el rol de Manuel Fernández Arroyo como director de El Rompehielos, productora y medio digital independiente dedicado a contar historias de la Patagonia y la Antártida”, y recordó que la productora “ya realizó siete documentales en Tierra del Fuego y en 2025 inició el desarrollo de festivales y estrenos de cine en la provincia”.