Ushuaia se quedó con el Regional y estará en Rosario

La Selección Mayor femenina de Ushuaia se adueñó del triangular Región Patagónica Sur y representará al sur del país en el primer torneo Nacional de la categoría a jugarse en la provincia de Santa Fe, más precisamente en Rosario.

RIO GRANDE.- Las chicas capitalinas que el sábado habían igualado agónicamente ante Santa Cruz 1-1 -el gol llegó a un minuto del cierre del partido- el domingo vencieron a Río Grande 2-1 en el clásico fueguino y alcanzaron el único boleto disponible para la cita nacional.

Río Grande, que fue el anfitrión, comenzó su actuación el día viernes por la noche cuando recibió a su par de Río Gallegos con quien libró una verdadera batalla siempre viniendo desde atrás, dado que de movida la visita se adelantó en el marcador a través de Florencia Mac Lean, igualando provisoriamente Lara Méndez, pero la mencionada Mac Lean volvió a colocar arriba a la representante de San Cruz.

Pero poco antes que culmine la etapa inicial, la dejaron de frente al arco a Luciana Corregidor y la pivot mandó la pelota a la red y el local se fue aliviado al descanso largo.

La segunda etapa fue un poco más trabajada que la primera y nuevamente las santacruceñas se pusieron arriba en el tanteador con gol de Giuliana Calixto, pero a poco del cierre del partido llegó sola por la izquierda Valeria Sánchez y esta clavó un sablazo para el 3-3 final que dejó las cosas en paz, sólo después que Karen Ramírez tuviera la victoria en sus pies con un tiro libre sin barrera, pero su remate se fue alto.

El sábado, las chicas de Río Gallegos con un penal anotado por intermedio de Marisol Rodríguez quien le pegó con alma y vida, se puso arriba en el marcador y luego se cerró muy bien en defensa, casi no le dio opciones a las chicas de Ushuaia de poder llegar a la igualdad, y cuando sólo restaba un minuto, en una llegada a fondo y en velocidad, Valentina Grandis centró y Paula Pino ingresando por el segundo palo alcanzó la igualdad con la cual, ellas también se fueron en paz.

Con estos resultados, el clásico fueguino ganaba en interés, quien se quedara con el mismo clasificaba directamente a Rosario 2025, un empate en uno mandaba a las dos ciudades de ríos a un sorteo para ver quien llegaba al Nacional, mientras que cualquier empate mayor a un 2-2, Río Grande se quedaría con la plaza.

Pero no le fue para nada sencillo al equipo local dirigido por Juan Sánchez; antes del minuto de juego las capitalinas se adelantaron en el marcador tras un arranque con vacilaciones y desconcentración, dado que de una pelota larga de la arquera buscando a la pivot, está volvió a jugar hacía atrás, y de un pase que no se pudo controlar salió rebotada hacia el arco y cuando la pelota estaba a punto de ingresar a la portería, Lorena Montaña no tuvo otra opción de volver a tocar la pelota para que la misma no ingresase.

Y del tiro libre indirecto la pelota se la movieron a la capitana Sol Jara quien con un derechazo tremendo entre la barrera y la guardameta rival mandó la pelota a la red para el 1 a 0.

Río Grande no tuvo respuestas pese a que los cambios de cuartetos intentaron dejarlo todo en la cancha, pero la falta de juego colectivo no les permitió llegar con peligro al arco de Sabrina Cuellar quien las pocas pelotas que desvió fueron de remate de larga distancia.

A pocos segundos del cierre de este primer tiempo, las locales intentaron un avance por el centro de la cancha; cortó Sol Jara y fue ella quien pasó al ataque, luego se apoyó en Lucía Gómez quien le devolvió la pelota perfecta para que Jara por izquierda mandara la pelota a la red y colocar el 2a 0 con el cual se fueron al descanso.

Para el segundo tiempo las chicas locales salieron con otra actitud; obligadas por el resultado arriesgaron un poco más y también presionaron un poco más arriba, y si bien siguió faltando el juego colectivo, hubo un cambio y muchos más remates de larga distancia buscando descontar de inmediato.

El complemento vivió un momento clave a los 6:50 cuando Gómez vio su segunda tarjeta amarrilla y dejó a su equipo con una menos, superioridad numérica que Río Grande hizo valer y que puso entre las cuerdas a su adversaria; las chicas locales llegaron por todos lados, la pelotearon de lo lindo pero entre la arquera y las malas definiciones, Ushuaia logró soportar el mal rato por dos minutos y cuando completó el plantel, volvió a controlar las acciones del juego, demorando cuando así lo demandaba el equipo y desesperando un poco más a las dueñas de casa que veían como se iban esfumando los minutos y como no lograban llegar con real peligro al arco rival.

Ya cuando el tiempo se moría, a la salida de un tiro de esquina la pelota le quedó perfecta a Taty Ruiz quien con un remate muy potente de derecha logró mandar la pelota al ángulo, pero el gol llegó muy tarde, cuando restaban tan sólo 9 segundos para el cierre.

De esta manera el conjunto de Ushuaia volvió a superar a su par de Río Grande, esta vez en el cotejo oficial más importante entre ambas, y estarán representando a la región en el primer Nacional de la categoría.

Por el lado de Río Grande y pensando en el corto tiempo que tuvo Juan Sánchez para trabajar, sería correcto la continuidad del adiestrador y que continúen entrenando, dado que se vio poco entendimiento entre los cuartetos que salieron a la cancha y porque el juego colectivo es el que las va a sacar adelante, y lo más importante aún, que sean las propias jugadoras las que quieran tener revancha en la próxima cita oficial.

Posiciones

Pos/Selecciones Pts. J G E P GF GC

1° Ushuaia 4 2 1 1 0 3 2

2° Río Gallegos 2 2 0 2 0 4 4

3° Río Grande 1 2 0 1 1 5 6

Los Partidos

Río Grande 3 – 3 Río Gallegos

Río Grande: Lara Méndez, Luciana Corregidor y Valeria Sánchez.

Río Gallegos: Florencia Mac Lean (2) y Giuliana Calixto.

Ushuaia 1 – 1 Río Gallegos

Ushuaia: Paula Cecilia Pino.

Río Gallegos: Marisol Rodríguez.

Río Grande 1 – 1 Ushuaia

Río Grande: Tatiana Ruiz.

Ushuaia: Sol Jara (2).

Incidencias: Expulsada Lucía Gómez en Ushuaia.