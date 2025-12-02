Ushuaia: a pesar de las maniobras médicas, falleció por las graves lesiones

Un camión tuvo la rotura y desprendimiento de su cabina en el sector del relleno sanitario de Ushuaia. El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde finalmente murió a causa de las graves lesiones.

USHUAIA. – Esta tarde se registró un grave incidente laboral en el sector destinado al relleno sanitario municipal, cuando un camión con volquete sufrió el desprendimiento total de su cabina.

El rodado sufrió una falla que provocó que la cabina cediera y colapsara, dejando gravemente herido a su conductor, identificado como Carlos Marcelo Praucelo, de 57 años. El hombre fue encontrado inconsciente en el suelo por otros trabajadores que se encontraban en la zona.

Fue trasladado por una ambulancia al hospital, donde Praucelo ingresó en estado crítico y fue atendido en la Unidad de Terapia Intensiva. Pese al trabajo del equipo médico, el conductor falleció horas más tarde como consecuencia de las severas lesiones sufridas.