Ushuaia Rugby Club y Barbarians ganaron el Seven del Fin del Mundo

La gran fiesta del rugby volvió a estar a la altura de las expectativas con las coronas del Ushuaia Rugby Club en la rama masculina y de Barbarians entre las chicas. Los tricolores le ganaron el clásico a Las Águilas y recuperaron la corona después de ocho años mientras que las Barbies empiezan a agigantar su historia con un su segundo título.

USHUAIA (Fotos: Peri Soler + Cristian González).- La ovalada volvió a vivir una verdadera fiesta en el Fin del Mundo. El seven, este emblema del deporte fueguino, dejó su huella una vez más con la edición 36. De la mano del Ushuaia Rugby Club y con el plus de la Semana del Rugby en Arakur, no hubo fisuras y la gente pudo disfrutar al máximo en las clásicas vicisitudes del clima fueguino.

Para empezar a desarrollar lo que ha sido la competencia hay que destacar el arribo de los dos elencos de Sitas de Buenos Aires, además de la presencia del histórico tryman de Los Pumas 7s: Franco Sábato, Martiniano Forgia de Pucará y tanto Candela Juan como Abril Rahmer, de élite nacional en la rama femenina más UMAG de Chile con toda su camada de Plantel Superior.

El viernes la acción dio inicio con la ceremonia de apertura donde se izaron los pabellones nacional y provincial, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, el gran Agustín Facello hizo alusión al décimo aniversario de la participación del Equipo del Amor y Cali Ríos dio la bienvenida a todos los participantes, antes de que Daniela Badra -corredora de Malvinas- entregue a los jóvenes del staff tierra de nuestras amadas islas para ser derramada en el campo de juego tricolor. Sin dudas un momento especial, captado por las cámaras de Canal 26 en vivo para todo el país.

Prólogo clasificatorio

Entrados de lleno en la competencia, la etapa clasificatoria del viernes para la rama masculina no mostró mayores sorpresas, sino que los candidatos reafirmaron su condición llegando a la tercera fecha con el panorama para definir los puestos rumbo a los 4tos de la Copa de Oro.

Sin embargo, una tormenta eléctrica pocas veces vista en la ciudad obligó a la suspensión para el domingo, con lo que genera en materia de logística trasladar seis encuentros para el otro día.

La Mesa Fiscalizadora prosiguió a reacomodar el fixture comenzando a las 9:50 del sábado, un horario poco habitual y que obliga a los equipos a enfocarse de lleno en el torneo.

Así las cosas, al cierre de la fase de grupos, Ushuaia Rugby Club “A” caminó la Zona A seguido de Fecha Libre mientras que Sitas “B” fue a disputar el bronce. Franco Sábato fue el gran destacado con varios tries hermosos que hicieron delirar al público presente, aguantando el frío clima que se dio cita para la edición.

Las Águilas, el pentacampeón del rugby fueguino, dio cuenta de Sitas “A” en el mano a mano, lo que le abrió el panorama pensando en llegar a la gran final, en un duelo que tuvo algunos encontronazos el viernes y que el sábado se dio por terminado sin jugar debido a la ausencia de los bonaerenses, quienes prefirieron guardarse a gastar energías sabiendo que estaban 0-14 abajo.

La 15 es un equipo emblema de esta actualidad del Seven del Fin del Mundo y lo dejó en claro en el Grupo C, con un Patricio Gamarra determinante, para doblegar a Spumitas y soñar con el gran golpe.

Si mencionábamos al Equipo del Amor, el Grupo D -único de cuatro equipos-, los tuvo como grandes dominadores sacándose de encima a los duros Pura Quimica y La Sub 21 en dos cruces parejos. Sin dudas la zona más pareja de todas, tanto así que el 19-19 de la primera fecha entre PQ y Sub 21 obligó a que la definición del segundo puesto sea por diferencia de tantos, favoreciendo a los conducidos por el histórico Gerardo Hiriart.

Pasando a la rama femenina, la etapa de grupos fue fundamental para definir los cruces, sabiendo que había candidatas y debían ratificarlo si querían tener el camino allanado en busca de la gloria eterna.

Sin la presencia de las campeonas de Uni de Córdoba, la fecha final del sábado fue de lo mejor con los cruces entre UMAG – Barbarians y URC “A” – Uni Curitas. Las conducidas por Burgio se tomaron revancha de la caída en semis del año pasado para vapulear a las trasandinas mientras que las de Ortiz -campeonas provinciales- no le dieron chance a Rocio Osorio, Maite Cerezo y el plantel local de las albirrojas. Con estos resultados, Barbarians – Uni y UMAG – URC eran las semifinales.

Ushuaia Rugby Club, 8 años después

Ya inmersos en la etapa de playoffs, el Ushuaia Rugby Club fue avasallante. Quizás muchos digan que por haber tenido como refuerzos a Sábato y Forgia, pero la realidad es que el resto del equipo también tuvo un fin de semana inolvidable.

En 4tos de Final se sacó de encima con claridad a Pura Química por 39-0 y en semifinales llegaba como candidato ante Sitas. Terminó siendo 32-7 para remarcar su enorme nivel con demostraciones de calidad.

Y su rival en la definición sería ni más ni menos que Club Las Águilas, volviendo a una final de Copa de Oro después de muchos años en busca de esa sequía histórica de no poder hacerse con el Seven.

La seguirá teniendo, porque el Ushuaia Rugby Club fue una máquina funcionando a la perfección y desnudando el desgaste físico de los conducidos por Figueroa.

Agustín Irianni sacó su mejor versión junto a Franco Zuárez en el manejo de las ofensivas y aparte se despachó con tres tries, Franco Sábato hizo valer su velocidad y lectura de los espacios para castigar al Fucsia mientras que la potencia de Forgia siempre fue una amenaza que mantuvo en vilo a los extremos rivales.

A fin de cuentas fue 33-7 para los dirigidos por Kitty Mansilla que celebraron la conquista del Seven después de ocho años, ya que la última databa del 2015 bajo el nombre de Ushuaia Juniors.

Los otros campeones

En el resto de las definiciones por copas, La 15 revalidó su gloria del año pasado en la Copa de Plata dejando en el camino a Spumitas; La Sub 21 repitió también en la Copa de Bronce mientas que el Ushuaia “Z” ganó la estímulo por walkover de Sitas “B”.

Barbarians: Una historia que se escribe

La implementación de la rama femenina hace algunos años ha sido un acierto que se ratifica en cada edición y Barbarians, con un equipo repleto de talentos fueguinos sumado a las llegadas en esta oportunidad de Candela Juan y Avril Rahmer fue muchísimo para el resto de las participantes.

En la final no hubo con qué darle a las Barbies, que pasaron por arriba al URC “A” por 45-0 y se adjudicaron su segundo título en tres ediciones que llevan las chicas en la espalda.

Rocío Osorio junto a Uni Curitas batallaron ante UMAG en el duelo por el bronce, finalmente doblegando a las chilenas por un apretado 15-12 para subirse al podio.

Cali Ríos: “Seguimos sumando historia y agigantando el Seven”

El CEO y organizador del Seven del Fin del Mundo, Carlos Ríos Ferreyra, dio detalles a la prensa del balance que ha dejado esta 36° edición: “A pesar de las grandes dificultades económicas que hemos debido atravesar para llevar a cabo el torneo creo que seguimos cumpliendo las expectativas y sumando ediciones a un Seven que siempre cautiva la mirada de todo el mundo”.

“Poder disfrutar de un deporte como el rugby multiplicando su alcance con los hermosos paisajes que nos entrega Ushuaia es algo que identifica de una manera única a la provincia y a la disciplina”, agregó.

Y finalizó con un eterno agradecimiento “a toda la gente invisible que aporta su granito de arena para que esto se pueda llevar a cabo. No solo los sponsors que apoyan económicamente, sino a cada uno que con su fiel tarea permite que el Seven siga creciendo sostenidamente. Ojalá podamos tener otro contexto en cuanto al apoyo para 2024 y así continuar este camino de crecimiento interminable”.

Cuadro de honor: masculino

Copa de Oro: URC “A”

Copa de Plata: La 15

Copa de Bronce: La Sub 21

Copa Estímulo: URC “Z”

Cuadro de honor: femenino

Campeón: Barbarians 7

Subcampeón: URC “A”

Bronce: Uni Curitas

Menciones especiales

Premio “Esteban Flores”: Daniel Luna

Premio “Douglas Phillip”: Leo Noya (Equipo del Amor)

Premio Fair Play “Cerro Alarkén”: Grupo de Padres del URC

Premio “Pedro Yacachury”: Daniel Villalba (Árbitro)

Mejor Jugador: Martiniano Forgia (URC “A”)

Mejor Jugadora: Avril Rahmer (Barbarians 7)

Historial de campeones

1º Edición (1987): Ushuaia Rugby Club

2º Edición (1988): Ushuaia Rugby Club

3º Edición (1989): Ushuaia Rugby Club

4º Edición (1990): Macatobiano de Río Gallegos

5º Edición (1991): Ushuaia Rugby Club

6º Edición (1992): Estrellas de Adidas con plantel integrado por ex-Pumas

7º Edición (1993): Ushuaia Rugby Club

8º Edición (1994): Los Monos Negros de Corrientes

9º Edición (1995): San Luis de La Plata

10º Edición (1996): San Luis de La Plata

11º Edición (1997): Atlantis de Miami, USA

12º Edición (1998): San Jorge Rugby de Caleta Olivia

13º Edición (1999): Los Caranchos de Rosario

14º Edición (2000): Los Pingüinos de Pergamino

15º Edición (2001): Los Presos

16º Edición (2002): Los Presos

17º Edición (2003): Vittal

18º Edición (2004): Vieira Argentina

19º Edición (2005): Los Presos

20º Edición (2006): Ussina

21º Edición (2007): Club Colegio Bs. As.

22º Edición (2008): Ussina

23º Edición (2009): Ussina

24º Edición (2010): Consultoría del Sur

25º Edición (2011): Ushuaia Invitación con un ex All Blacks en su plantel

26º Edición (2012): Ushuaia Invitación

27º Edición (2013): Los Tilos

28º Edición (2014): Ushuaia Invitación

29º Edición (2015): Ushuaia Juniors

30º Edición (2016): Herba 7

31º Edición (2017): Herba 7

32° Edición (2018): Fair Play Córdoba

33° Edición (2019): Caniche Team de Matreros

34° Edición (2021): Universitario de Córdoba | Barbarians 7

35° Edición (2022): Mayuatos de Salta | Universitario de Córdoba

36° Edición (2023): Ushuaia Rugby Club “A” | Barbarians 7