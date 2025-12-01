Ushuaia recibirá un evento internacional de turismo deportivo



Desde el domingo 8 al sábado 28 de marzo de 2026, ciclistas de todo el mundo recorrerán 2.700 kilómetros entre la ciudad chilena de Puerto Montt y la capital fueguina de Ushuaia en Argentina como parte de la travesía en bicicleta Final Frontera Patagonia. A través de los paisajes más australes del continente, este desafío deportivo consolida al extremo sur argentino como destino internacional de turismo aventura.

USHUAIA.- Desde la Secretaría de Turismo de Ushuaia destacaron que este tipo de actividades “invitan a descubrir todas las bellezas que alberga la Patagonia argentina y chilena” y fortalecen el posicionamiento de la ciudad como Fin del Mundo, un sello que combina naturaleza, deporte y promoción internacional del destino.

El municipio dispondrá entre el 20 y el 29 de marzo de un espacio especial que funcionará como hito de llegada y celebración de los participantes. Además, se coordinarán acciones de difusión en medios provinciales y se trabajará con el sector hotelero, gastronómico y turístico local para potenciar el impacto del evento en la ciudad.

La competencia reunirá a ciclistas de diecinueve países, entre ellos Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, México, Chile, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. Las personas inscriptas tienen entre 25 y 65 años, con una composición de 78,5% hombres y 21,5% mujeres, según precisó la organización.

“En su gran mayoría son adultos activos, profesionales y viajeros experimentados, con alta capacidad de inversión en equipamiento, logística y turismo. Llegan a la Patagonia para disfrutar del ciclismo de aventura, la naturaleza y experiencias auténticas de superación personal”, explicó la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti.

El evento no solo pondrá a prueba la resistencia de los deportistas, sino que también generará un importante movimiento económico para Ushuaia y toda la región patagónica, impulsando la ocupación hotelera, la gastronomía local y los servicios asociados al turismo de bienestar y aventura.

Con esta iniciativa, Ushuaia reafirma su liderazgo como sede de grandes encuentros internacionales, integrando naturaleza, deporte y sustentabilidad en un circuito que simboliza el espíritu explorador del sur argentino.

La capital de Tierra del Fuego se posicionó como el principal destino del sur argentino para realizar actividades al aire libre y ejercitarse en contacto con la naturaleza. De acuerdo a los resultados arrojados por el sistema de búsquedas de la plataforma digital OutTrip, Ushuaia resultó la ciudad más elegida de nuestro país para turismo outdoor en vacaciones de invierno.