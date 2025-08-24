Ushuaia recibió más de 16 mil turistas en junio

Durante junio de 2025, Ushuaia fue visitada por 16.579 turistas, quienes generaron una tasa de ocupación hotelera del 41,4%, según el informe de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) difundido por el INDEC. De ese total, la mayoría fueron residentes locales que contribuyeron al leve crecimiento del sector respecto al año anterior. La ciudad se ubicó como el tercer destino turístico más visitado de la Patagonia, detrás de San Carlos de Bariloche y Neuquén, consolidando su importancia dentro del circuito turístico regional.

La capital de Tierra del Fuego recibió en junio 16.579 turistas, de los cuales 10.268 fueron residentes y 6.311 no residentes. La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INDEC reveló que Ushuaia alcanzó una tasa de ocupación de habitaciones del 41,4%, superando en 1,9 puntos porcentuales la registrada en junio de 2024.

En cuanto a la oferta disponible, se contabilizaron 60.180 unidades de alojamiento, de las cuales se ocuparon 24.923. Esta performance posiciona a Ushuaia como el tercer destino más elegido de la región patagónica, sólo detrás de San Carlos de Bariloche, que recibió 41.147 visitantes, y la ciudad de Neuquén con 20.320 turistas.

Otros destinos destacados en la Patagonia fueron El Calafate (8.757 visitantes), San Martín de los Andes (5.865) y Puerto Madryn (3.924). A nivel nacional, en junio se registraron 1,2 millones de viajeros hospedados, con un leve descenso interanual del 0,4%.

Este comportamiento se explica por un aumento del 0,4% en el turismo residente, frente a una caída del 3,9% en el turismo no residente. En total, el 81,4% de los turistas hospedados en el país fueron residentes.

Las regiones con mayor afluencia de visitantes fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 281.511 personas, seguida por la Patagonia con 205.876 turistas. Entre los destinos nacionales más elegidos figuran Mar del Plata, Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza, Rosario y Salta.

A nivel país, la oferta de plazas aumentó un 1,2% respecto a junio de 2024, alcanzando 10,3 millones, aunque las plazas ocupadas disminuyeron un 7,1%, con una tasa de ocupación general del 24,9%. En cuanto a habitaciones, hubo 3,9 millones disponibles (0,7% más que el año anterior) y 1,3 millones ocupadas, lo que representa una caída del 5,1% y una tasa de ocupación del 33,4%.