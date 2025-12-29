Ushuaia recibió 19 cruceros y más de 10 mil visitantes durante el fin de semana

La creciente tendencia mundial del turismo de cruceros en las últimas décadas contribuye a consolidar la actividad turística en Ushuaia. La expansión de esta actividad en la Antártida está demostrando ser un fenómeno imparable.

USHUAIA.- Ushuaia volvió a consolidarse como uno de los principales destinos turísticos del país y de la región. Entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre, 19 cruceros amarraron en el puerto de la ciudad, posibilitando el arribo de 10.617 personas que eligieron el Fin del Mundo para vivir una experiencia única.

Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia destacaron que este importante movimiento turístico genera un impacto directo y positivo en la economía local, fortaleciendo sectores clave como el comercio, la gastronomía, el transporte, las excursiones y los distintos servicios vinculados a la actividad.

La secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, subrayó que “estos números reflejan la importancia del turismo como motor económico de Ushuaia. Cada crucero que llega implica trabajo, ingresos y oportunidades para cientos de familias fueguinas”.

En la misma línea, Manfredotti remarcó la dimensión estratégica del turismo para la ciudad. “Ushuaia no solo es un destino turístico de excelencia, sino también un punto geopolítico clave. El turismo es una forma concreta de ejercer soberanía, porque fortalece la presencia argentina en el extremo sur del continente y proyecta nuestra ciudad al mundo”, afirmó. Entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre, 19 cruceros amarraron en el puerto de la ciudad.

La funcionaria destacó además el rol de Ushuaia como ciudad estratégica e ideal como base de operaciones: por su condición geográfica, por su puerto natural de aguas profundas y por poseer un aeropuerto internacional. “Somos la principal puerta de entrada para el turismo antártico, por lo que cada barco que llega reafirma nuestra posición estratégica no solo en el Atlántico Sur, sino nuestra responsabilidad histórica como ciudad más austral del mundo de cara al Territorio Antártico Argentino”, señaló. Este importante movimiento turístico genera un impacto directo y positivo en la economía local.

Según informó la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, al Parque Nacional Tierra del Fuego ingresaron 4.700 visitantes, de los cuales 4.200 eran extranjeros y 500 nacionales.

En las Oficinas de Atención de Turismo dependientes de dicha secretaría fueron asesorados 2.737 visitantes: 2.406 en las oficinas del puerto y 331 en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.