Ushuaia: procesan al conductor de una camioneta por la muerte de la médica Ana María Zingoni de Cano

La jueza María Cristina Barrionuevo dictó el procesamiento de un hombre de 48 años por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo. El hecho ocurrió el 14 de febrero sobre la Ruta Nacional Nº3, a la altura del río Olivia.

USHUAIA.– El Juzgado de Instrucción Nº2 de esta ciudad, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, resolvió procesar a Alejandro Robinson Hidalgo Parra (48) como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo por conducción imprudente de un automotor, en el marco de la causa que investiga la muerte de la médica Ana María Zingoni de Cano.

Según la imputación, el acusado conducía una camioneta Ford F-150 Raptor y regresaba hacia la República de Chile acompañado por su pareja cuando, presuntamente, embistió a la mujer que circulaba en bicicleta por el margen de la calzada en el mismo sentido de tránsito. A raíz del impacto, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron el fallecimiento.

El hecho se registró alrededor del mediodía del sábado 14 de febrero sobre la Ruta Nacional Nº3, a unos 300 metros del puente que cruza el río Olivia, en sentido sur-norte, en inmediaciones del ingreso al camping del sector.

En la resolución, la magistrada dispuso mantener las reglas de conducta impuestas al imputado: deberá comparecer cada vez que sea citado, informar cualquier cambio de domicilio y tiene prohibido salir de la provincia y del país sin autorización judicial, bajo apercibimiento de detención en caso de incumplimiento.

Asimismo, se ordenó librar cédula a la Oficina de Convenio (DGICU) para su incorporación en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y su notificación a las demás fuerzas de seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones.

Por otra parte, se trabó embargo preventivo sobre bienes o dinero del imputado hasta cubrir la suma de 60 millones de pesos.