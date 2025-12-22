Ushuaia “Navidad para compartir”: vecinos invitan a pasar Nochebuena acompañados

Un grupo de amigos organiza una cena comunitaria destinada a personas que estén solas y no tengan con quién pasar las fiestas. Será a la canasta, pero quienes no tengan para poder compartir algo en la mesa también podrán ir.

USHUAIA.- Con el objetivo de que nadie pase la Nochebuena en soledad, un grupo de vecinos de Ushuaia lanzó la iniciativa “Navidad para compartir”, una propuesta abierta, solidaria y comunitaria que se realizará el martes 24 de diciembre, desde las 21 horas, en el Quincho Borrego, ubicado en el barrio Siete Cascadas, en Andorra.

La convocatoria está dirigida especialmente a personas que estén solas por motivos familiares, laborales, de estudio o económicos, y que no cuenten con un lugar donde celebrar la llegada de la Navidad.

En diálogo con el programa “El Ángel de la Radio”, por FM Monumental, Juan Pablo González, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que la propuesta nació a partir de experiencias personales compartidas entre amigos que llegaron a Ushuaia desde otras provincias.

“Muchos de nosotros alguna vez pasamos Navidad o Año Nuevo en la casa de un amigo o compañero de trabajo porque no teníamos familia acá. Gracias a eso no estuvimos solos, y hoy queremos devolver un poco de eso”, expresó.

La actividad es organizada por cuatro amigos, de manera totalmente amateur y autogestionada, bajo la modalidad de cena a la canasta. No obstante, aclararon que quienes no puedan llevar comida o bebida igualmente pueden sumarse. “La idea es que nadie se quede afuera. Va a haber alimentos y bebidas para compartir, música, baile y un clima de encuentro, como entre amigos o en familia”, señaló González.

El encuentro se extenderá durante la noche, con el objetivo de recibir juntos la Navidad a la medianoche, sin un horario de finalización establecido.

Inscripción previa por una cuestión de espacio

El quincho cuenta con capacidad para unas 50 personas, por lo que se solicita a quienes deseen asistir que se comuniquen previamente al WhatsApp 2901-65-66-23, donde se brindará información y se coordinará la participación.

De todos modos, los organizadores aclararon que nadie será rechazado y que incluso quienes lleguen sin aviso previo serán recibidos.

Actualmente ya hay alrededor de 15 personas inscriptas, y se espera que la convocatoria continúe creciendo a medida que se acerque la fecha.

Dónde y cuándo

Lugar: Quincho Borrego

Dirección: Jardín del Bosque 1726 – Barrio Siete Cascadas (Andorra)

Horario: Desde las 21 horas del martes 24 de diciembre

