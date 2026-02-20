Ushuaia, la calle Antártida quedará cerrada al tránsito

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública informa a los vecinos y vecinas que la calle Antártida entre San Martín y Maipú quedará cerrada al tránsito por el tiempo de 28 días aproximadamente.

La medida se enmarca en el Plan de Mejoramiento Vial 2025-2026, donde a días de haber finalizado con las tareas de fresado y repavimentación en la Avenida Maipú se prevé avanzar en Antártida, motivo por el cual se solicitar la colaboración de los conductores que transiten por la zona lo hagan con máxima precaución, a fin de contribuir con la seguridad vial.

A los efectos de mejorar la transitabilidad vehicular de la arteria, se realizará el retiro y reconstrucción de las losas de hormigón que se encuentran en mal estado. Los trabajos incluyen: demolición y retiro de losas de hormigón, compactación de base y hormigonado de las nuevas losas.

Cabe señalar que el tiempo de fraguado necesario para asegurar la resistencia requerida para el material es de 28 días, tiempo en el cual, el sector no debe recibir cargas que puedan afectar la resistencia del mismo.