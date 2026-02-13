Ushuaia: juicio por el siniestro vial en la Ruta 3 que causó la muerte de tres jóvenes

Laureano Catriel Costa Sereno será juzgado en Ushuaia por el hecho ocurrido en enero de 2021, a la altura del kilómetro 3042. La Fiscalía le atribuye una conducción presuntamente imprudente y analiza una imputación dolosa o culposa. (Foto archivo: Estado en que quedó el vehículo tras volcar en el año 2021, donde fallecieron tres jóvenes)

USHUAIA.– El miércoles de la próxima semana comenzará en tribunales de esta ciudad, el juicio oral y público contra Laureano Catriel Costa Sereno, acusado por la muerte de tres jóvenes en un siniestro vial ocurrido el 22 de enero de 2021 sobre la Ruta Nacional Nº3.

Según el requerimiento de elevación a juicio, el hecho se produjo alrededor de las 19:00, a la altura del kilómetro 3042, en cercanías del paraje La Mosca Loca. De acuerdo con la acusación fiscal, el vehículo Ford Fiesta de color blanco, circulaba en sentido norte-sur cuando se salió de la calzada, derrapó varios metros por la banquina, impactó contra una arboleda y finalmente volcó.

Como consecuencia del impacto fallecieron Naiara García Capurro, Nicolás Gómez y Marianela Inés Barrionuevo, quienes tenían entre 19 y 20 años.

La Fiscalía investiga si el imputado incurrió en una conducta dolosa o culposa, en el marco de una conducción presuntamente imprudente, negligente o antirreglamentaria. Entre las reglas de tránsito que habrían sido vulneradas se mencionan: circulación a contramano, sobre separadores de tránsito y/o fuera de la calzada; maniobras zigzagueantes o intempestivas; cambio de carril en zona de curvas peligrosas, adelantamiento indebido o falta de respeto a la velocidad precautoria; posible circulación con cubiertas en mal estado o sin la profundidad legal exigida en la banda de rodamiento; utilización de bandas de rodamiento de invierno.

En función de las circunstancias del hecho, la acusación atribuye las conductas a título doloso, sin descartar una eventual recalificación culposa durante el debate.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal estará integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Manuel López, este último en carácter de subrogante. El Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal Daniel Curtale, mientras que la defensa del imputado estará a cargo de los defensores públicos Florencia Arnst y Carlos Fonrouge.

Para la audiencia de debate está prevista la declaración de nueve testigos.