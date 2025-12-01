Ushuaia: jornadas por los 10 años del Código Civil y Comercial

El Poder Judicial de Tierra del Fuego y el Gobierno Provincial organizan en Ushuaia dos jornadas de reflexión y debate sobre los avances, desafíos y nuevas miradas en el Derecho de las Familias y el acceso a la Justicia de niñas, niños y adolescentes. También se recibirán trabajos doctrinarios vinculados a la temática.

USHUAIA. – El Poder Judicial de la provincia, a través de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, junto al Gobierno Provincial, invita a la comunidad jurídica y al público interesado a participar de las Jornadas “A 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación: reflexiones y aportes. Avances y desafíos en las relaciones de familia, infancias y adolescencias. El acceso a Justicia y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Las actividades se desarrollarán en dos encuentros:

Martes 2 de diciembre, a las 14:30, en la Sala de Audiencias “Elena Rubio de Mingorance” del Superior Tribunal de Justicia (Leopoldo Lugones 1831).

Miércoles 3 de diciembre, a las 14:30, en el Salón “Los Andes” del Hotel Las Hayas (Luis Fernando Martial 1650).

La convocatoria propone abordar enfoques innovadores en materia de Acceso a la Justicia y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, e incluye la recepción de trabajos doctrinarios sobre Derecho de las Familias vinculados a esta temática, especialmente aquellos que aporten nuevas perspectivas o experiencias.

Los artículos deberán ser originales, pertinentes y respetar las pautas técnicas establecidas. Todas las presentaciones serán evaluadas por un jurado especializado, que otorgará premios y menciones.

Quienes deseen obtener más información o consultar las bases y condiciones pueden hacerlo a través del siguiente enlace:

https://convocatoria.justierradelfuego.gob.ar/