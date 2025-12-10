Ushuaia: jornada académica sobre lavado de dinero, narcoterrorismo y narcocriminalidad

El encuentro, encabezado por el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gonzalo Sagastume, reunió a autoridades judiciales y financieras para abordar problemáticas vinculadas al crimen organizado y sus modalidades de financiamiento.

USHUAIA. – Ayer se llevó a cabo la jornada académica “Lavado de dinero, narcoterrorismo y narcocriminalidad”, organizada por la Escuela Judicial “María Angélica Barreda” y encabezada por su director y vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Dr. Gonzalo Sagastume.

La actividad tuvo lugar en la Sala de Audiencias “Elena Rubio de Mingorance” y contó con la presencia de la presidenta del STJ, Dra. María del Carmen Battaini; el juez del STJ, Dr. Ernesto Adrián Löffler; y el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Dr. Fabián Musso.

En el estrado, el Dr. Sagastume estuvo acompañado por el Defensor ante el STJ y secretario académico de la Escuela Judicial, Dr. Jesús González Saber, quien realizó la presentación del magistrado antes del inicio de la exposición.

La jornada reunió a magistrados, funcionarios y agentes judiciales interesados en profundizar el análisis sobre las dinámicas del lavado de activos, el financiamiento del narcoterrorismo y las formas contemporáneas de narcocriminalidad, en el marco de los desafíos institucionales que plantean estas problemáticas.