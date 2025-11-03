Ushuaia: inició un juicio por abuso sexual

El Tribunal de Juicio de Menores en Ushuaia hoy inicio un debate oral y no público contra un hombre de 28 años acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido a sus hermanas biológicas cuando tenían menos de 13 años.

USHUAIA. – En la primera audiencia el imputado declaró ante los jueces del Tribunal y dio su versión de los hechos. Luego brindaron un extenso testimonio dos de las víctimas, las que estuvieron acompañadas por la psicóloga del Ministerio Público Fiscal.

En forma separada y en calidad de testigo además declaró una tercera mujer víctima.

Al finalizar los jueces resolvieron abrir un cuarto intermedio hasta mañana para convocar los testigos incorporados por las partes.

El tribunal especial está integrado por la Dra. Paola Caucich, y los Dres. Sergio Diéguez y Aníbal Acosta. El Ministerio Público Fiscal es representado por la Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, Dra. María Paula Schapochnik.