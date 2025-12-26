Ushuaia: incendio arrasó una vivienda

El siniestro ocurrió en una estructura deshabitada de chapa y madera, ubicada en inmediaciones de la avenida San Martín al 1100 de Ushuaia. Bomberos lograron sofocar el fuego y un hombre fue detenido en el lugar.

USHUAIA.– Un incendio destruyó por completo una vivienda durante la jornada de este jueves en un sector ubicado en la avenida San Martín al 1100 de esta ciudad. La edificación, realizada en chapa y madera, se encontraba deshabitada al momento del siniestro.

El fuego fue controlado y extinguido por personal de Bomberos Voluntarios, quienes constataron que la estructura no contaba con servicios de luz ni de gas, resultando afectada en su totalidad por las llamas.

En el lugar fue detenido Sergio Marcelo Sanabria, de 58 años, quien se encuentra en situación de calle y fue observado saliendo del predio al momento del incendio.

La causa quedó en manos del Juzgado y la Fiscalía de turno. Asimismo, se llevaron adelante las pericias técnicas correspondientes con la intervención de personal de la Policía Científica, a fin de determinar el origen del siniestro.