Ushuaia: incendio accidental en un taller mecánico

El hecho ocurrió anoche en una vivienda de la calle Aldo Motter al 2500. El fuego se originó mientras el propietario manipulaba combustible y fue controlado antes de la llegada de la Policía.

USHUAIA.– Personal policial intervino alrededor de las 23:01 horas del viernes, en un domicilio ubicado sobre la calle Aldo Motter al 2500, tras recibirse un alerta por un principio de incendio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el siniestro ya había sido sofocado. El propietario del inmueble manifestó que el fuego se produjo de manera accidental mientras manipulaba combustible en un taller mecánico instalado en la vivienda.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Aprehendieron a un joven por causar daños a un vehículo

USHUAIA.– Hoy, alrededor de las 8:50 horas, personal policial intervino en la intersección de las calles Pontón Río Negro y Luis Vernet, luego de que una vecina alertara sobre daños ocasionados a un vehículo.

Según indicó la testigo, un sujeto provocó la rotura del parabrisas de un utilitario Renault Master y posteriormente se retiró del lugar a pie. Con los datos aportados, se inició un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron identificar y aprehender a Dylan Torrico Pérez, de 19 años, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de la Ley Provincial Nº792.