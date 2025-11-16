Actualidad

Ushuaia homenajeó a los 44 héroes y heroína del submarino ARA San Juan

domingo 16 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
En la Plaza de Armas del Comando del Área Naval Austral de Ushuaia se realizó la ceremonia conmemorativa por el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan,

Estuvieron presentes el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política del Municipio, Omar Becerra, concejales, y representantes del Gobierno provincial, del Poder Judicial, del Centro de Excombatientes de Malvinas y de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otros.

Becerra sostuvo que “desde Ushuaia, capital de Malvinas y último puerto del ARA San Juan, rendimos un homenaje profundo y sentido a nuestros 44 héroes”, y además, “reafirmamos nuestro compromiso de mantener viva su memoria y legado de servicio a la Nación”.

“El sacrificio realizado en el cumplimiento del deber será siempre honrado por la Armada y por cada vecina y vecino de nuestra ciudad”, concluyó.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *