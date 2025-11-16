Ushuaia: hallan sin vida a una trabajadora del sector turístico

Una mujer que trabajaba como guía de turismo fue hallada sin vida dentro de su vivienda en Ushuaia. La fallecida había integrado la Policía provincial. Las autoridades intervinientes descartaron indicios de criminalidad y continúan con las actuaciones de rigor.

USHUAIA. – Una mujer de 35 años fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda de la calle Juana Manso, en el barrio San Martín.

Fuentes indicaron que la fallecida, de apellido Ortega, trabajaba en el área de Turismo y tiempo atrás había integrado la Policía provincial.

Aunque trascendió que atravesaba dificultades de índole personal, los investigadores señalaron que no se registraron indicios de criminalidad y que las actuaciones continúan bajo el protocolo correspondiente para este tipo de hechos.