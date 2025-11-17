Ushuaia ganó de visitante: 40-38 en el Integrador

Sin la repercusión ni la cantidad de espectadores que hubo en el doble choque de abril, esta vez sí Ushuaia pudo imponerse de visitante a Río Grande (40-38), en la rama masculina, en el marco del Provincial de Selecciones que la Federación de Handball llevó adelante el pasado sábado 19, en el gimnasio Integrador, del barrio El Milagro. Siete meses atrás cada equipo salió victorioso en su respectiva Casa del Deporte, alzándose los capitalinos con el triunfo definitivo en la revancha, por mejor diferencia de gol.

RIO GRANDE.- Tras un 2-3 inicial, la visita metió un parcial de 8-0, con Facundo Pérez (7) y el juvenil Lautaro Jofré (7) al frente de la levantada. Río Grande, en tanto, había anotado al principio por intermedio de Leandro Muñoz (máximo goleador de la tarde, con 13), mejorando más tarde con el tándem Luca Heredia (5)/Juan Soria (6), y yéndose al descanso un par de tantos abajo (18-20), merced a las conversiones de Sebastián Cossio (11). PREMIADOS. Lautaro Jofré, quien ya dejó en el camino a Soria, definirá frente a Burgos.

El ST fue bastante parejo hasta el minuto 12, con dos empates del dueño de casa (en 27 y en 29). Pese a la roja de Jonathan Avellaneda, Ushuaia facturó sin límite en el último cuarto de hora, con Enzo Molina (9) y el mencionado Jofré (se llevó con el diploma de figura, al igual que Facundo Burgos con el de mejor arquero), sacando una renta máxima de siete goles (40-33).

Pese a la gran distancia en el tanteador, el local no se desanimó, aunque falló alguna contra con todo a favor, y no sacó provecho de contar en algún momento con tres hombres de más. Con el empuje final de Muñoz, cerraron el duelo apenas un par de goles atrás.

RIO GRANDE 38 * 40 USHUAIA

N°/Jugador G A D As. N°/Jugador G A D As.

16.Matías Lupani -20 -9 -10 0 18.Erick Contreras -27 -12 -15 0

11.Sebastián Cossio 11 2 3 0 8.Jonathan Insaurralde 5 1 0 0

5.Exequiel Alvarez 1 1 2 4 4.Enzo Molina 9 0 4 4

10.Juan Soria 6 3 2 4 11.Mateo Morales 3 2 0 3

3.Ariel Herrera 0 2 0 0 7.Nicolás Velázquez 4 2 1 0

2.Jonatan Berger 1 0 2 6 20.Facundo Pérez 7 3 5 5

4.Leandro Muñoz 13 2 3 0 2.Lautaro Jofré 7 4 3 1

1.Facundo Burgos -20 -7 -6 0 1.Sánchez -11 -3 -1 0

8.Luca Heredia 5 3 3 4 22.Gonzalo Roa 1 1 1 0

6.Jeremías Obispo 1 1 0 1 23.Gabriel Vilardell 1 0 2 2

14.Zacarías Ramírez 0 0 0 2 10.Díaz 0 2 0 0

15.Diego Cossio 0 0 1 0 9.Ezequiel Muñoz 1 1 0 0

7.Hidalgo 0 1 0 1 5.Avellaneda 2 0 0 0

E: Facundo Balza 38 15 16 22 E: Paola Quiroga 40 16 16 15

No ingresó: 9.Alan Rivera. Progresión (c/5’): PT: 3-2/3-7/7-12/8-13/12-17/18-20. ST: 22-23/27-27/29-33/31-36/32-38/38-40. % ataque (goles/remates): RG 55 % (38/69), U 56 % (40/72). % arqueros (atajadas/tiros al arco): RG 36 % (16/56): Lupani 31 % (9/29), Burgos 26 % (7/27); U 28 % (15/53): Contreras 31 % (12/39), Sánchez 21 % (3/14). Penales: RG 6 (5 goles: S.Cossio 3, Muñoz 2; 1 desviado por S.Cossio), U 6 (5 goles: Molina 3, Velázquez 2; 1 desviado por Velázquez). Pérdidas/Recuperos: RG 19/5, U 14/8. Exclusiones: RG 1 (Berger), U 5 (Molina e Insaurralde 2, Pérez 1). Amonestados: no hubo. Descalificados: RG 0, U 1 (ST 15:33 Insaurralde). Arbitros: Joaquín Obispo/Camila Medina. Motivo: Provincial de Selecciones Mayores Masculinas. Gimnasio: Integrador (15/11). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de los arqueros; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.