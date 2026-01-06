Ushuaia: fuerte viento provocó una colisión leve entre dos buques en el puerto

Las ráfagas alcanzaron los 30 nudos y ocasionaron el corte de un cabo del buque World Voyager, que derivó en un leve impacto con el Viking Octantis. No se registraron daños estructurales ni personas lesionadas.

USHUAIA.– Durante la tarde de ayer, las intensas ráfagas de viento que afectaron a distintos sectores de la ciudad, provocaron un incidente náutico en el puerto local, donde dos buques de crucero protagonizaron una colisión de carácter leve.

En momentos en que los vientos sostenidos alcanzaban los 30 nudos —una intensidad que obliga al cierre de las operaciones portuarias— se cortó un cabo de popa del buque World Voyager. Como consecuencia, la embarcación se desplazó y colisionó de manera menor con el buque Viking Octantis, que se encontraba amarrado en el mismo sector.

A raíz del impacto, el Viking Octantis sufrió un daño leve en una de sus barandas traseras, mientras que la proa del World Voyager presentó una pequeña fisura. No obstante, no se produjeron daños estructurales de consideración ni hubo personas heridas.

Pese a lo ocurrido, ambos buques se encontrarían en condiciones de continuar su navegación programada con destino a la Antártida.