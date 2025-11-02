Ushuaia, esperan fuertes vientos este fin de semana

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Defensa Civil, informa que según las previsiones meteorológicas se esperan fuertes vientos del sector suroeste durante este fin de semana, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, acompañadas por precipitaciones de mediana intensidad.

Ante este escenario, se solicita a vecinos y vecinas asegurar todo objeto que pueda ser desplazado por el viento, como chapas, carteles u otros elementos sueltos. También se recomienda extremar las medidas de precaución al conducir, especialmente en sectores abiertos o de mayor exposición.

Se recuerda la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Ushuaia y de Defensa Civil Municipal.

En caso de emergencias, la línea 103 de Defensa Civil está disponible las 24 horas.