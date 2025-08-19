Ushuaia: Escuelas Experimentales comienzan el ciclo lectivo

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia dio inicio a la segunda parte del Ciclo Lectivo 2025 de sus Escuelas Experimentales, que con instituciones en nivel maternal, inicial, primario, secundario y formación superior, alcanza a 600 alumnos y alumnas.

Dicho inicio, que contó previamente durante el receso invernal con un proceso de renovación y embellecimiento del Jardín Maternal “Los Zorzales”, las escuelas “Las Lengas”, “Los Alakalufes”, y “La Bahía”, así como el Instituto de Formación Superior “Terranova”, presentará a lo largo del año diversas propuestas tales como campamentos, viajes de finalización de los distintos niveles y las fiestas de fin de año a realizarse durante los meses de noviembre y diciembre.

Más de 600 alumnos y alumnas comienzan el tramo final de su año educativo

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, explicó que “el fortalecimiento de las Escuelas Experimentales es una decisión política de nuestro intendente Walter Vuoto, que entiende como fundamental brindar las mejores condiciones posibles a este servicio público que alcanza a más de 600 chicos, chicas, adolescentes y adultos, contando con 34 docentes a cargo de las clases”.