Ushuaia: el Tribunal Oral Federal condenó a dos hombres por venta de cocaína y absolvió a otros tres

La Justicia Federal en la capital provincial acreditó una operatoria de comercialización de droga al menudeo que se coordinaba por mensajería digital, transferencias bancarias y entregas en espacios públicos, utilizando comercios gastronómicos como fachada. (Foto archivo)

USHUAIA.– El Tribunal Oral Federal en esta ciudad condenó a dos hombres por el delito de comercialización de estupefacientes, tras considerar probado que durante varios meses de 2024 participaron activamente en la venta de cocaína mediante un sistema de encuentros pactados por chat, pagos por transferencias bancarias y entregas breves en lugares públicos, con el uso de locales de comida como pantalla. En tanto, otros tres imputados fueron absueltos por falta de pruebas suficientes.

El veredicto fue dictado el pasado 9 de enero, en el marco de un debate oral y público realizado en la capital provincial. El Tribunal condenó a José Ezequiel Ledesma y a Luciano Emanuel Constantino a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Por el contrario, Nelson Gabriel Ledesma, Cristian Herrera y Judith Mota Mariño fueron sobreseídos en aplicación del principio de la duda, decisión cuyos fundamentos fueron dados a conocer ayer.

Según la sentencia, quedó acreditado que la maniobra ilícita se desarrolló en la ciudad de Río Grande y consistía en una dinámica de venta de cocaína al menudeo, sostenida a través de la simulación de actividad comercial, contactos digitales y encuentros breves en espacios públicos previamente acordados.

Además de las penas de prisión, el Tribunal impuso multas y ordenó decomisos, entre ellos un vehículo utilizado para los desplazamientos vinculados a la actividad y el dinero proveniente del lucro obtenido. Asimismo, se dispuso el cese de todas las restricciones personales y patrimoniales respecto de los imputados absueltos.

El fallo dejó expresamente asentado que, si bien se comprobó la comercialización de estupefacientes, no fue posible acreditar la existencia de una organización criminal agravada, sino una modalidad de venta minorista de droga.

La sentencia fue firmada por la jueza Ana María D’Alessio, junto a los camaristas Guillermo Adolfo Quadrini y Luis Alberto Giménez, integrantes del Tribunal que llevó adelante el juicio oral.