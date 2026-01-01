Ushuaia: detuvieron a un hombre acusado de dañar un automóvil

El hecho ocurrió hoy a la mañana frente a un local bailable de la calle Perito Moreno. El sospechoso fue aprehendido y quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.

USHUAIA.– Durante la mañana de este jueves, personal policial intervino ante un aviso por disturbios registrado en el exterior de un local bailable ubicado en la calle Perito Moreno al 2600 de esta ciudad.

En el lugar, el conductor de un vehículo manifestó a los efectivos que un joven —del cual aportó características físicas— habría ocasionado daños en su automóvil.

A partir de esta denuncia y en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N.º 792, los uniformados procedieron a la aprehensión de Lucas Nahuel Rodríguez, de 26 años de edad, quien fue inmediatamente puesto a disposición de la Fiscalía de Turno interviniente.