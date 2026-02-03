Ushuaia: detuvieron a diez personas por un robo tipo “piraña” en un kiosco

El hecho ocurrió en un comercio de la calle Gobernador Paz; los sospechosos fueron aprehendidos a pocas cuadras.

USHUAIA. – Personal policial detuvo este martes por la mañana a diez personas acusadas de haber cometido un robo bajo la modalidad conocida como “piraña” en un kiosco ubicado sobre la calle Gobernador Paz al 300 de esta ciudad.

Según informaron fuentes policiales, un grupo numeroso de individuos ingresó al local comercial y, de manera rápida y coordinada, sustrajo bebidas y otros elementos, para luego darse a la fuga sin ejercer violencia contra el personal del comercio.

Tras el alerta, efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona y lograron localizar a los sospechosos en un edificio abandonado situado en la intersección de las calles Gobernador Paz y Roca, donde se encontraban consumiendo los productos robados.

En ese lugar, la policía procedió a la identificación y aprehensión de las diez personas involucradas en el ilícito.