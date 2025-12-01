Ushuaia cuenta con una nueva subestación eléctrica

La Dirección Provincial de Energía informa que finalizaron los trabajos de readecuación y puesta en servicio de la nueva subestación transformadora ubicada en el edificio del IPES, una intervención que requirió semanas de tareas técnicas y cortes programados indispensables para garantizar la correcta instalación del equipamiento.

La obra permitió reemplazar una antigua subestación aérea por una instalación moderna, segura y acondicionada dentro de un espacio protegido. Esto implicó retirar estructuras obsoletas en la vereda, adecuar el recinto, montar nuevos dispositivos de media y baja tensión y reconfigurar líneas para optimizar el funcionamiento del sistema en uno de los sectores más transitados de Ushuaia.

Con esta habilitación, se fortalece la operación eléctrica del área céntrica, que concentra actividad comercial, servicios públicos y un flujo constante de vecinos, estudiantes y trabajadores.

Cada maniobra realizada durante estas semanas tuvo como objetivo asegurar un trabajo preciso y responsable, imprescindible para poner en marcha una infraestructura que, desde hoy, permitirá mejorar la gestión y el mantenimiento del servicio en el centro de la ciudad.

La Dirección Provincial de Energía agradece a la comunidad por la paciencia y la comprensión demostrada durante los cortes programados, que fueron necesarios para avanzar de manera segura.