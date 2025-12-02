Ushuaia, cronograma de trabajos viales y cortes de calles

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, informa a los vecinos y vecinas que, en el marco del plan permanente de mejora y recuperación de la infraestructura vial, se da a conocer el cronograma de trabajos viales programados para la semana, con el objetivo de tomar recaudos en las zonas intervenidas y contribuir con la seguridad vial.

El martes 2 de diciembre, a partir de las 7.30 horas comenzarán los trabajos de fresado en 12 de Octubre, que se desarrollarán en dos tramos: El primero entre Karukinka y Fitz Roy, con una duración aproximada de tres horas, mientras que el segundo tramo será entre Fitz Roy y Avenida Malvinas Argentinas, previsto desde las 11.30 horas en adelante. En tanto, cabe mencionar que se dispondrá el corte de la calle Fitz Roy desde las 16 horas, entre Lugones y 12 de Octubre, para evitar cruces durante las tareas.

Asimismo, se establecerá un desvío en la calle Pluschow, que quedará en sentido único hacia Maipú para permitir el ingreso del transporte público desde Lugones. Durante la noche se realizará riego para el mantenimiento adecuado del sector intervenido.

El miércoles 3 de diciembre, se llevará adelante la colocación de asfalto, completando esta etapa del trabajo vial sobre 12 de Octubre.

Motivo por el cual, desde la municipalidad se solicita a los conductores y peatones respetar la señalización, circular con precaución y atender las indicaciones del personal afectado al operativo.