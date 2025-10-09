Ushuaia: condenan a tres personas por el incendio de una camioneta con bombas molotov

En el veredicto de un juicio realizado en Ushuaia hoy el Tribunal determinó condenar a 3 años de prisión efectiva a Romina Judith Cirigliano y Gabriel Di Gangi por ser considerados coautores del delito de incendio de una camioneta. Y Héctor Pedro Caballero fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el mismo delito y por ser encontrado responsable de lesiones leves a su expareja. Cirigliano y Gabriel Di Gangi obtuvieron libertad condicional.

USHUAIA. – El Tribunal de Juicio en lo Criminal en esta ciudad hoy condenó a Romina Judith Cirigliano y Gabriel Di Gangi a la pena de 3 años de prisión efectiva, al considerarlos coautores del delito de incendio ocurrido en el patio de una vivienda donde se encontraba estacionada una camioneta.

Y Héctor Pedro Caballero fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por ser coautor del mismo delito, además de resultar responsable de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y mediando violencia de género, en perjuicio de su expareja, en dos hechos en concurso real.

El Tribunal dispuso la inmediata libertad de Cirigliano y Di Gangi, la cual deberá hacerse efectiva siempre que “no registren impedimentos dispuestos por otros tribunales”.

La decisión judicial responde parcialmente al pedido del abogado defensor Carlos Alfonzo, quien había solicitado “el mínimo de la pena” o, en su defecto, la aplicación del artículo 13 del Código Penal, por el cual los imputados podrían acceder a la libertad condicional.

El veredicto fue leído por el juez Maximiliano García Arpón, presidente del Tribunal, acompañado por los magistrados Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía.

Los fundamentos de la sentencia serán entregados a las partes el próximo 17 de octubre a las 19:00 horas.