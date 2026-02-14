Policiales

Ushuaia: chocaron dos autos en la avenida Perito Moreno

sábado 14 de febrero de 2026
Diario El Sureño
El siniestro vial ocurrió en inmediaciones del ingreso al barrio 640 Viviendas de Ushuaia. Los conductores y acompañantes fueron derivados al hospital para su evaluación médica.

USHUAIA.– Dos vehículos protagonizaron una colisión en un sector de la avenida Perito Moreno, a la altura del ingreso al barrio 640 Viviendas, lo que motivó la intervención de personal policial y sanitario.

El siniestro vial involucró a un Chevrolet Corsa, conducido por Renzo Abel Vázquez (37), quien viajaba acompañado por su grupo familiar, y a un Citroën C-Elysée, al mando de Ricardo Humberto Muñoz (64).

Tras el impacto, todas las personas involucradas fueron trasladadas preventivamente al Hospital Regional para su correspondiente atención y evaluación médica. Se realizan las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en que se produjo la colisión.

