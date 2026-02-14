Ushuaia: chocaron dos autos en la avenida Perito Moreno

El siniestro vial ocurrió en inmediaciones del ingreso al barrio 640 Viviendas de Ushuaia. Los conductores y acompañantes fueron derivados al hospital para su evaluación médica.

USHUAIA.– Dos vehículos protagonizaron una colisión en un sector de la avenida Perito Moreno, a la altura del ingreso al barrio 640 Viviendas, lo que motivó la intervención de personal policial y sanitario.

El siniestro vial involucró a un Chevrolet Corsa, conducido por Renzo Abel Vázquez (37), quien viajaba acompañado por su grupo familiar, y a un Citroën C-Elysée, al mando de Ricardo Humberto Muñoz (64).

Tras el impacto, todas las personas involucradas fueron trasladadas preventivamente al Hospital Regional para su correspondiente atención y evaluación médica. Se realizan las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en que se produjo la colisión.