Ushuaia: absuelven a un hombre acusado de abuso sexual contra su ex pareja

El Tribunal de Juicio en lo Criminal resolvió además la extinción de la acción penal por el delito de lesiones leves. Los fundamentos del fallo se conocerán el 12 de febrero.

USHUAIA.– Ayer un hombre de 25 años fue absuelto de la acusación por abuso sexual contra su ex pareja, tras el veredicto emitido por el Tribunal de Juicio en lo Criminal. En la misma resolución, el cuerpo judicial decretó la extinción de la acción penal en relación con la imputación por lesiones leves.

Durante la etapa de alegatos, la fiscal especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar, Paula Schapochnik, había solicitado una pena de ocho años de prisión por los delitos de abuso sexual y amenazas coactivas. Por su parte, la defensa del imputado pidió su absolución, postura que finalmente fue acogida por el Tribunal.

Los jueces informaron que los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 12 de febrero a las 19 horas.

El debate fue llevado adelante por un Tribunal integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía.