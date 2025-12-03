Uruguay se prepara para recibir a 139 cruceros

Uruguay lanzó la temporada de cruceros 2025-2026 en la que prevé 139 recaladas en sus puertos con el objetivo de mantener la cantidad de cruceristas, pese a una caída en el total de arribos.



MONTEVIDEO (Xinhua/NA).- “Vamos a tener una reducción en la cantidad de cruceros del entorno del 10 %. Esperamos que vengan igual cantidad de cruceristas o por lo menos que se mantenga el gasto respecto al año pasado”, evaluó el ministro de Turismo, Pablo Menoni.

El funcionario destacó que en la temporada pasada el sector de los cruceros aportó a la economía nacional unos 14,6 millones de dólares, de los arribos a los puertos de Montevideo, la capital, y el balneario de Punta del Este.

Menoni atribuyó el descenso de las recaladas a los costos de otros puertos importantes de la región y se mostró confiado en alcanzar una recuperación “en el mediano plazo” en relación con las temporadas de años anteriores.

En tanto, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, subrayó “la importancia” que tiene el turismo de cruceros para Uruguay, y en particular para Montevideo.

Genta detalló que para la temporada que transcurre entre este diciembre y marzo próximo se proyectan unas 125 recaladas, además de 16 escalas técnicas, lo que demostró como una muestra de la “confianza” de las líneas en los servicios portuarios uruguayos como abastecimiento, reparaciones y facilidades operativas.

“El compromiso es seguir profundizando la calidad de los servicios para que Montevideo siga siendo un destino atractivo para los cruceros”, manifestó.

El turismo es una de las principales actividades de Uruguay que solo en 2024 captó 3,3 millones de turistas extranjeros, una cifra similar al total de la población, y quienes gastaron 1.750 millones de dólares.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Foto: Presidencia de la República.