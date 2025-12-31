Uruguay exhorta a racionalizar el uso de agua ante escasez de lluvias

El Gobierno de Uruguay llamó a racionalizar el uso de agua potable ante un escenario hídrico adverso, marcado por la escasez de lluvias y el inicio del verano austral con altas temperaturas.

BUENOS AIRES (Xinhua/NA).- La estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) sostuvo en un comunicado que, en el marco del Protocolo Nacional de Sequías y del Protocolo Específico de Sequías, comenzó la implementación de medidas preventivas de preparación del sistema, ante un escenario caracterizado por precipitaciones escasas y caudales circulantes por debajo de los valores en la zona sur.

Detalló que, en este contexto, OSE, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la dirección Nacional de Agua (Dinagua) resolvieron medidas en una reunión “activar de preparación del sistema de abastecimiento de agua potable”.

“Las acciones que se vienen desarrollando de forma progresiva incluyen el fortalecimiento del monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia, entre otras medidas”, precisó.

Por ello, el organismo estatal exhortó a la población a realizar un uso responsable del agua, en particular en el lavado de fachadas, patios, calles y veredas, y una utilización racional para el lavado de vehículos, riegos de jardines, así como en el llenado de piscinas.

Uruguay enfrentó entre 2020 y 2023 la peor sequía desde que existen registros locales, según el Inumet, lo que ocasionó pérdidas millonarias al sector productivo y dificultades de abastecimiento del agua potable en el sur del país, recordó un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Incendios forestales

Los incendios forestales y de campo en Uruguay consumieron más de 2.000 hectáreas en lo que va de la actual temporada de verano, según indica otro informe de medios internacionales.

La Dirección Nacional de Bomberos informó que el sur del país se encuentra bajo nivel de alerta roja debido al riesgo muy alto de propagación de las llamas, impulsado por una intensa ola de calor con temperaturas que superan los 30 grados.

Las autoridades trabajan actualmente en el control de dos focos de gran magnitud: uno ubicado en la zona rural de Montevideo y otro en el departamento de Lavalleja, los cuales han demandado un despliegue masivo de recursos estatales durante los últimos días.

Según el vocero de la institución, Sebastián Camejo, la mayor concentración de siniestros se registra en la franja sur, afectando también a los departamentos de San José y Maldonado.

Desde el organismo subrayaron que más del 90 por ciento de estos incendios son provocados por la actividad humana, ya sea por negligencia o de forma intencional.

En este contexto, recordaron que se encuentra vigente la prohibición de realizar quemas al aire libre en todo el territorio nacional hasta el 30 de abril, buscando evitar que se repitan las cifras de la temporada anterior, cuando el fuego destruyó más de 14.000 hectáreas.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Uruguay enfrenta dificultades de abastecimiento del agua potable por la sequia. Foto: Reuters / Alejandro Obaldia