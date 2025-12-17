Uruguay controló un foco de sarampión en el oeste del país

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay informó que el brote de sarampión registrado en la localidad de San Javier, departamento de Río Negro (oeste), está “controlado” aunque llamado a “no bajar la guardia”.

MONTEVIDEO (Xinhua/NA).- “Lo más importante es que se ha controlado el foco en San Javier, pero no bajamos la guardia porque se viene el verano y hay casos en Argentina y en la región”, informó la ministra del MSP, Cristina Lustemberg.

“En el continente hemos perdido la categorización de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) de libre de sarampión”, señaló la ministra en diálogo con periodistas.

La funcionaria señaló que “la situación está estable” y que en el foco se registraron siete casos confirmados y ocho sospechosos.

Lustemberg se mostró satisfecho con la respuesta a la convocatoria a vacunarse con una segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP) a los nacidos después de 1967.

El MSP desplegó una campaña de vacunación a nivel nacional para ampliar la cobertura de la SRP.

Según un reciente informe de Actualización Epidemiológica del Sarampión divulgado por el MSP, la enfermedad “experimenta un resurgimiento global impulsado por brechas en la vacunación y alta movilidad poblacional”.

La OPS confirmó el 10 de noviembre la pérdida en el continente americano del estatus de región libre de transmisión endémica, debido al restablecimiento de la circulación sostenida del virus en Canadá y que hay brotes activos en Bolivia, Belice, Brasil y Paraguay.

Cristina Lustemberg, responsable del Ministerio de Salud Pública en Montevideo. Foto: Diego Lafalche / FocoUy