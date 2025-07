UPCN informó sobre la convocatoria a paritarias

El gremio informó que fueron convocados para el 8 de agosto a una reunión que se realizará en la ciudad de Tolhuin. Esperan con expectativa que el Gobierno ofrezca una mejora salarial.

RIO GRANDE.- Gustavo Suárez, secretario adjunto de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), informó que el Gobierno convocó a mesa paritaria para el viernes 8 de agosto, encuentro que se realizará en la delegación de gobierno, en la ciudad de Tolhuin.

De acuerdo a la notificación, a las 11:00 se hará la reunión para discutir la condición salarial para los agentes del escalafón seco y, más tarde, a las 13:00, será el turno para el escalafón húmedo.

Gustavo Suárez dijo que “si bien, la semana pasada, en una mesa técnica, solo escuchamos decir a los representantes del gobierno que no hay dinero; creemos que se debe agudizar el ingenio y hacer una recomposición salarial seria, ya que terminamos otro mes más sin ningún tipo de aumentos”.

El secretario adjunto de UPCN indicó que “la situación de los empleados estatales es crítica en materia salarial. No se puede vivir en Tierra del Fuego, una provincia tan cara, con 900 mil pesos. Y si pagás alquiler, es más caótico”.

Suárez puntualizó que “la situación no da para más. El Gobierno no puede decir siempre que no hay plata, debe buscar soluciones porque están para eso. Cuando teníamos recursos, solo vivían bien ellos y los aumentos no eran suficientes. Ahora aducen no tener recursos y es siempre el empleado el que paga las consecuencias”.

Para cerrar, Gustavo Suárez indicó que “nosotros como UPCN vamos a llevar una propuesta de un aumento salarial que beneficie a todos los compañeros y compañeras”.