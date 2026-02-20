UNTDF se suma a un consorcio internacional para la conservación de turberas patagónicas

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), a través del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA), participará en el proyecto internacional “SAMPeat – Enfoques globales sobre turberas de gran altitud y baja latitud con foco en las turberas de montaña y de la Patagonia de América del Sur para las personas y la naturaleza”, impulsado por un consorcio integrado por siete organizaciones de distintos países.

El proyecto está liderado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), con la coordinación técnica del Peatland Science Centre (PSC, Alemania), y reúne a instituciones de gran relevancia como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo para la Conservación del Agua (FONAG, Ecuador), CIFOR-ICRAF (Perú y global) y la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), además de organizaciones indígenas y de mujeres en cada país participante. La UNTDF representa a la Argentina en este consorcio.

La iniciativa cuenta con financiamiento de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) del Ministerio Federal Alemán de Economía y Protección del Clima (BMWK), el Ministerio Federal Alemán para el Medio Ambiente y la Oficina Federal de Asuntos Exteriores de Alemania (AA). Su propósito central es proteger, restaurar y fortalecer la resiliencia de las turberas de montaña en América Latina y de las turberas patagónicas en Argentina. Para ello se avanzará en el relevamiento e inventario de estos ecosistemas, en la medición de flujos de gases, en la implementación de actividades de restauración en turberas degradadas y en el fortalecimiento de la comunicación y la educación ambiental para sensibilizar a la comunidad.

La presentación oficial del proyecto se realizó el pasado 11 de febrero en la sede de la UNTDF y estuvo a cargo del Prof. Dr. Matthias Drösler, del Peatland Science Centre (Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, Alemania). El encuentro reunió a docentes, investigadores, equipos técnicos vinculados a la gestión de los recursos naturales y público en general, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y promover la conservación de las turberas como espacios clave para la mitigación del cambio climático.