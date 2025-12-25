UNTDF: diplomatura en ‘Soberanía del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida’

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anuncian el inicio en 2026 de la Diplomatura Universitaria en Soberanía del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida.

Esta propuesta académica busca fortalecer el conocimiento sobre los territorios australes y oceánicos de Argentina, con una formación integral orientada a la comprensión y defensa de la soberanía nacional.

La diplomatura se desarrollará en modalidad virtual, con seminarios dictados por especialistas y una carga total de 84 horas. La certificación estará a cargo de la UNTDF y la Escuela de Gobierno PBA.

Entre las temáticas abordadas se incluyen Argentina oceánica y bicontinental, la cuestión Malvinas, estudios antárticos, geopolítica y recursos estratégicos, y el Canal Magdalena como eje de soberanía.

Está destinada a graduados universitarios y de tecnicaturas, docentes de todos los niveles educativos y estudiantes de formación universitaria y terciaria. Esta iniciativa representa un aporte académico para consolidar una ciudadanía informada y comprometida con los intereses estratégicos del país. Las Vacantes son limitadas.