Universitario y Real Madrid Azul ganaron en femenino

Ante cerca de un centenar y medio de espectadores se abrió anteayer –en el gimnasio Municipal de la Margen Sur- el Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), que cuenta con 9 equipos en la rama femenina (los dos primeros de cada grupo irán a la Copa de Oro, y a la de Plata los dos siguientes clasificados), y 4 entre los varones (a doble rueda, semifinales, y el duelo decisivo al mejor de tres encuentros).

RIO GRANDE.- Por la Zona B de las mujeres, Real Madrid Azul venció por 31-18 (PT: 13-9) al debutante Hay Vida en Jesús (HVJ); mientras que Universitario superó a San Martín, por 31-17 (PT: 10-10). Quedó libre HAF (Ushuaia).

En sucesivas fechas se jugará la Zona A femenina, que animarán los locales Real Madrid Amarillo y Sergio Andrade, junto a las capitalinas de Cuervas del Fin del Mundo y Centro Galicia.

Casi calcados

Ambos resultados fueron prácticamente similares. Pero en el segundo horario San Martín dominó hasta el minuto 20 del PT, Uni consolidó su remontada con las corridas de Lucía López (figura del partido), y en la segunda mitad no tuvo demasiados inconvenientes para escaparse en el tanteador. A FONDO. Montaña busca pasar entre Espósito y Grossi, mientras observan Pérez e Isasmendi.

El conjunto Decano se encontró con un oponente que no le encontraba la vuelta al juego, y con sendos dobletes de Magalí Vaccari, Dalma Montaña y Brisa Basilio, sacó una ventaja de dos goles.

El duelo le sonreía a las albas tras el 10-6, a los 20’, ya que -además de esa máxima ventaja- su rival sufrió la descalificación de Julieta Grossi. Sin embargo, allí empezaría una sequía de 13’, y tres nuevas anotaciones de López (y la tercera conquista de Antonella Vukasovic) le darían el 10 iguales a Uni, a 4’ del descanso.

En el complemento primó la presión del ganador (encabezada por Valentina Isasmendi), que derivó en 19 pérdidas de su oponente, y llegadas con facilidad al marco de una indefensa Maira Ibarra (2 penales atajados, al igual que su contrincante Caciana Almonacid). Lucía Márquez asistió en media docena de ocasiones a sus compañeras, San Martín apenas anotó 2 tantos en los últimos 20’, y las conducidas por Luca Heredia embolsaron su primer triunfo.

El primero

En el primer turno, Dévora Altamirano (9) –figura del juego-, Martina Bertellotti (8), Ludmila Martínez (7), Maia Caliva (2), Valentina Alvarez (2), Rocío Molina (2) y Alina Lezcano (1) contribuyeron para la victoria de Real Madrid Azul (Leilen Lombardi y Morena Herrera completaron la formación de las dirigidas por Facundo Balza), mientras que Riveros (5), A.Maumary (4), Troncoso (3), B.Maumary (2), Lemos (1), Torres (1), Olagüe (1) y Tolloser (1) descontaron para HVJ (las entrenadas por Zacarías Ramírez también presentaron a Haro, Tomasevich, Hernández, C.Gutiérrez, D.Gutiérrez, Figueredo y Duarte). PARTIDO INAUGURAL. Real Madrid Azul ataca en el cierre frente al debutante HVJ.

UNIVERSITARIO 31 * 17 SAN MARTIN

N°/Jugadora G A D As. N°/Jugadora G A D As.

1.M.Vázquez -13 -6 -7 0 1.Maira Ibarra -28 -13 -2 0

11.Iara Espósito 3 2 2 1 16.Carolina Acosta 2 1 0 0

72.Julieta Grossi 1 3 1 1 94.Candela Rusconi 3 1 4 2

8.Valentina Isasmendi 4 2 4 5 8.Florencia Sosa 0 0 0 1

31.Antonella Vukasovic 3 1 1 1 14.Andrea Toledo 0 0 0 1

32.Lucía Márquez 2 1 1 6 9.Magalí Vaccari 2 4 5 0

22.Ayelén Mella 1 0 0 1 91.Antonella Granillo 2 1 0 1

25.Caciana Almonacid -4 -9 -6 1 12.Cáceres -3 -2 -1 0

3.Martina Svetlitze 5 2 1 0 10.Noelia Sosa 2 1 0 0

10.Eugenia Vargas 3 1 0 4 90.Brisa Basilio 3 0 4 0

13.Lucía López 9 2 3 1 21.Dalma Montaña 2 1 0 0

6.Carolina Almonacid 0 1 0 0 37.B.Otero 0 3 0 1

15.Pérez Mizka 1 3 0 0

E: Luca Heredia 31 15 13 21 E: Alan McLean 17 15 13 6

También jugaron: 6.Vanesa Torres, 17.Lioren Miranda, 28.Mar Moreno (SM). Progresión (c/5’): PT: 2-1/2-3/4-5/6-9/8-10/10-10. ST: 15-12/16-15/20-15/24-16/26-17/31-17. % ataque (goles/remates): Uni 53 % (31/59), SM 38 % (17/45). % arqueras (atajadas/tiros al arco): Uni 47 % (15/32): Vázquez 32 % (6/19), C.Almonacid 69 % (9/13); SM 33 % (15/46): Ibarra 32 % (13/41), Cáceres 40 % (2/5). Penales: Uni 5 (3 goles: Márquez 2, Svetlitze; 2 atajados por Ibarra a Espósito y Svetlitze), SM 7 (4 goles: Basilio 2, Vaccari y N.Sosa; 2 atajados por C.Almonacid a Vaccari y N.Sosa; 1 desviado por Vaccari). Pérdidas/Recuperos: Uni 17/13, SM 32/7. Exclusiones: Uni 3 (Grossi, López, Márquez), SM 3 (Basilio, Miranda, Otero). Amonestados: Uni 1 (Vukasovic),SM 0. Descalificados: Uni 1 (PT 20:40 Grossi), SM 0. Arbitros: MarcoBrunetti/Facundo Balza. Motivo: CampeonatoClausuraComHandTdF 2025 (Zona B femenina, 1° fecha). Gimnasio: municipal Margen Sur (30/08). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de las arqueras; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.