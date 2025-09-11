Deportes

Universitario y Academia vencieron a Mutual Policía

jueves 11 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Con sendos 2-1 Universitario y Academia TdF Vóley saldaron sus encuentros en Mayores femenino ante Mutual Policía, de Ushuaia, en el marco del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- En la misma jornada, disputada en el gimnasio municipal Juan Manuel de Rosas, en Sub 18 femenino, las formaciones de los mismos clubes se impusieron en tie break a ADeFu y Casa del Deporte, respectivamente.

Mayores

Tras la caída en el turno matutino, las capitalinas pasaron al frente (5-4) en su duelo con Academia, merced a un bloqueo de Brisa Castillo, sacaron una rápida ventaja (12-4, con un par de saques de Luciana Frías), y la mantuvieron hasta el 23-16. Del otro lado sirvió Lucía Redondo, también sumó 2 aces, e igual cantidad de tantos Milagros Escobar por zaguero. Rocío Pérez falló tres veces, y el local se quedó con el primer set (25-23).

Mutual picó en punta en el segundo (5-3, bloqueo de Catalina Piatti), el local le devolvió el convite con un par de servicios de Escobar (10-5), y estuvo en ganancia hasta el 15-13, en el mejor pasaje de Jazmín Bronzuoli. No obstante, Frías fue imparable por el centro de la red (7 positivos en el parcial), y la visita se impuso por 25-19.

Las dirigidas por Jeremías Sipaila manejaron el trámite en el set corto, y sacaron una máxima de cuatro puntos (7-3, 10-6), con los ataques de Bronzuoli. La arremetida de las ushuaienses llegó con Eluney Cárdenas (3) y Frías (5), quedando arriba por 13-11, y desperdiciando la pelota en el 14-13. Karen Silva sumó con su saque, y redondo con un punto desde abajo, para el definitivo 16-14.

Las Sub 18

Universitario venció a ADeFu con éstos parciales: 25-13, 23-25 y 15-6, al cabo de 1 hora y 4 minutos. La receptora punta Malena Medina (12/+7) y las centrales Avril Reyes (8/+5) y Agostina Caballero (8/+4) fueron las mayores anotadoras en el ganador, mientras que Maura Alazaga (7/-5) se destacó en la ofensiva de las del Parque Industrial.

Mientras que Academia TdF Vóley triunfó por 25-23, 25-27 y15-7 frente a Casa del Deporte, en 1:22. Lucía Redondo (8/+3) y Maite Loose (7/+1) fueron quienes más sumaron entre las del Barrio YPF, en tanto que Luz Ibarra (12/0) y Angelina Vargas (9/0) fueron las que más aportaron para el conjunto de la Margen Sur.

ACADEMIA TDF     2 * 1    MUTUAL POLICIA

N°/Jugadora  A         S          B         T         +/-       N°/Jugadora  A         S          B         T            +/-

8.Irina Solís    0          3          0          3          -1        1.Nancy Graña           0          1          0            1          -2

6.Milagros Escobar    4          4          0          8          0          5.Brisa Castillo          2          0            1          3          -4

9.Lucía Redondo        6          2          0          8          +7        17.Catalina Piatti       3          1            1          5          +4

7.Karen Silva 3          2          0          5          +3        9.Luciana Frías          15        1          1            17        +15

5.Jazmín Bronzuoli    5          0          0          5          -5        4.Eluney Cárdenas     4          1            0          5          -2

11.Clara Cabrera        4          1          0          5          0          10.Rocío Pérez           3          0            0          3          -3

4.Ramírez       1          0          0          1          +1        13.Valentina Mamonde         0          1            1          2          0

                                                                       3.Candela Ochoa        0          1          0          1            -4

E: Jeremías Sipaila   23        12        0          35        +3        E: Fernando Díaz      27        6            4          37        +1

Líberos: 2.Fernanda Gómez (-2), 1.Froschauer (Academia); 16.Cintia Gallo (-3), 12.Ruth Toledo (Mutual). Parciales: 1° set: Academia 25-23 (4-5/4-10/10-15/13-20/16-23), en 24’. 2° set: Mutual 25-19 (5-3/5-10/13-15/20-15), en 23’. 3° set: Academia 16-14 (4-3/8-5/11-12/13-14), en 18’. Puntos: por errores del rival: Academia 25, Mutual 25; totales: Academia 60, Mutual 62. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Academia  23 (0/9/10/4), Mutual 27 (2/13/11/1). Duración: 1h15m. Arbitros: Ezequiel Vázquez (1º)/Maia Protti (2°). Gimnasio: Juan Manuel de Rosas (07/09). Motivo: Campeonato Oficial Federación del Voleibol Fueguino (1° División femenina). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

UNIVERSITARIO    2 * 1    ADEFU

N°/Jugadora  Pt.       +/-       N°/Jugadora  Pt.       +/-

10.A.González           4          +2        7.Olivia Ferreyro       3          +2

4.Daira López 6          +4        4.Candela Caresano   1          -2

1.Avril Reyes 8          +5        6.Juana Pereyra          2          0

9.Agostina Corvalán  8          +4        8.Malena Scholl         1          -4

2.Josefinal Lozano     4          +1        5.Maura Alzaga         7          -5

8.Malena Medina       12        +7        9.Camila Bazán          3          -1

7.Bianca Oyarzún      5          -2        11.Ariana Ganduglia  0          -3

E: Hernán Cepeda    47        +18      E: Nahuel Fernández            17        -18

Líberos: 13.Bergallo (-3) (Uni); 3.Julieta Díaz (-3) (ADeFu). Parciales: 1° set: Universitario 25-13 (2-5(10-9/15-12/20-12), en 19’. 2° set: ADeFu 25-23 (5-2/10-9/14-15/20-19), en 25’. 3° set: Universitario 15-6 (4-2/8-3/12-5), en 11’. Puntos: por errores del rival: Universitario 16, ADeFu 27; totales: Universitario 63, ADeFu 44. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Universitario 25 (2/4/12/7), ADeFu 12 (2/2/5/3). Duración: 1h04m. Arbitros: Elián Romero (1º)/Maia Protti (2°). Gimnasio: Juan Manuel de Rosas (07/09). Motivo: Campeonato Oficial Federación del Voleibol Fueguino (Sub 18 femenino). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).

ACADEMIA TDF     2 * 1    CASA DEPORTE

N°/Jugadora  Pt.       +/-       N°/Jugadora  Pt.       +/-

4.Alma Báez   3          0          5.Luana Maidana       5          -3

8.Maite Loose            7          +1        10.Ludmila Triviño    2          -2

7.Karen Silva 4          +4        14.Martina Aguirre    2          +2

14.Isabel Leiva           4          +2        12.Fiorella Barreto    2          +1

9.Lucía Redondo        8          +3        7.Angelina Vargas     9          0

3.S.González  4          -1        8.Luz Ibarra    12        0

2.V.Pauletti    1          0

E: Sebastián Ybars   32        +9        E: Laura Grisolía      33        -3

Líberos: 1.Castro (1/+1), 6.G.Pardo (Academia); 25. (1/0) (CdD). También jugaron: 15.Camila López (-1), 16.Nahiara Aguirre (CdD). No ingresó: 13.Tamara Arias (CdD). Parciales: 1° set: Academia 25-23 (3-5/10-7/15-9/19-20/22-24), en 26’. 2° set: CdD 27-25 (5-2/10-8/15-14/17-20/23-24), en 28’. 3° set: Academia 15-7 (0-4/8-5/12-6), en 14’. Puntos: por errores del rival: Academia 33, CdD 24; totales: Academia 65, CdD 57. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Academia 22 (7/6/8/1), CdD 29 (2/6/11/10). Duración: 1h22m. Arbitros: Daniela Medina (1º)/Hernán Cepeda (2°). Gimnasio: Juan Manuel de Rosas (07/09). Motivo: Campeonato Oficial Federación del Voleibol Fueguino (Sub 18 femenino). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *