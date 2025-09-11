Universitario y Academia vencieron a Mutual Policía

Con sendos 2-1 Universitario y Academia TdF Vóley saldaron sus encuentros en Mayores femenino ante Mutual Policía, de Ushuaia, en el marco del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- En la misma jornada, disputada en el gimnasio municipal Juan Manuel de Rosas, en Sub 18 femenino, las formaciones de los mismos clubes se impusieron en tie break a ADeFu y Casa del Deporte, respectivamente.

Mayores

Tras la caída en el turno matutino, las capitalinas pasaron al frente (5-4) en su duelo con Academia, merced a un bloqueo de Brisa Castillo, sacaron una rápida ventaja (12-4, con un par de saques de Luciana Frías), y la mantuvieron hasta el 23-16. Del otro lado sirvió Lucía Redondo, también sumó 2 aces, e igual cantidad de tantos Milagros Escobar por zaguero. Rocío Pérez falló tres veces, y el local se quedó con el primer set (25-23).

Mutual picó en punta en el segundo (5-3, bloqueo de Catalina Piatti), el local le devolvió el convite con un par de servicios de Escobar (10-5), y estuvo en ganancia hasta el 15-13, en el mejor pasaje de Jazmín Bronzuoli. No obstante, Frías fue imparable por el centro de la red (7 positivos en el parcial), y la visita se impuso por 25-19.

Las dirigidas por Jeremías Sipaila manejaron el trámite en el set corto, y sacaron una máxima de cuatro puntos (7-3, 10-6), con los ataques de Bronzuoli. La arremetida de las ushuaienses llegó con Eluney Cárdenas (3) y Frías (5), quedando arriba por 13-11, y desperdiciando la pelota en el 14-13. Karen Silva sumó con su saque, y redondo con un punto desde abajo, para el definitivo 16-14.

Las Sub 18

Universitario venció a ADeFu con éstos parciales: 25-13, 23-25 y 15-6, al cabo de 1 hora y 4 minutos. La receptora punta Malena Medina (12/+7) y las centrales Avril Reyes (8/+5) y Agostina Caballero (8/+4) fueron las mayores anotadoras en el ganador, mientras que Maura Alazaga (7/-5) se destacó en la ofensiva de las del Parque Industrial.

Mientras que Academia TdF Vóley triunfó por 25-23, 25-27 y15-7 frente a Casa del Deporte, en 1:22. Lucía Redondo (8/+3) y Maite Loose (7/+1) fueron quienes más sumaron entre las del Barrio YPF, en tanto que Luz Ibarra (12/0) y Angelina Vargas (9/0) fueron las que más aportaron para el conjunto de la Margen Sur.

ACADEMIA TDF 2 * 1 MUTUAL POLICIA

N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-

8.Irina Solís 0 3 0 3 -1 1.Nancy Graña 0 1 0 1 -2

6.Milagros Escobar 4 4 0 8 0 5.Brisa Castillo 2 0 1 3 -4

9.Lucía Redondo 6 2 0 8 +7 17.Catalina Piatti 3 1 1 5 +4

7.Karen Silva 3 2 0 5 +3 9.Luciana Frías 15 1 1 17 +15

5.Jazmín Bronzuoli 5 0 0 5 -5 4.Eluney Cárdenas 4 1 0 5 -2

11.Clara Cabrera 4 1 0 5 0 10.Rocío Pérez 3 0 0 3 -3

4.Ramírez 1 0 0 1 +1 13.Valentina Mamonde 0 1 1 2 0

3.Candela Ochoa 0 1 0 1 -4

E: Jeremías Sipaila 23 12 0 35 +3 E: Fernando Díaz 27 6 4 37 +1

Líberos: 2.Fernanda Gómez (-2), 1.Froschauer (Academia); 16.Cintia Gallo (-3), 12.Ruth Toledo (Mutual). Parciales: 1° set: Academia 25-23 (4-5/4-10/10-15/13-20/16-23), en 24’. 2° set: Mutual 25-19 (5-3/5-10/13-15/20-15), en 23’. 3° set: Academia 16-14 (4-3/8-5/11-12/13-14), en 18’. Puntos: por errores del rival: Academia 25, Mutual 25; totales: Academia 60, Mutual 62. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Academia 23 (0/9/10/4), Mutual 27 (2/13/11/1). Duración: 1h15m. Arbitros: Ezequiel Vázquez (1º)/Maia Protti (2°). Gimnasio: Juan Manuel de Rosas (07/09). Motivo: Campeonato Oficial Federación del Voleibol Fueguino (1° División femenina). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

UNIVERSITARIO 2 * 1 ADEFU

N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-

10.A.González 4 +2 7.Olivia Ferreyro 3 +2

4.Daira López 6 +4 4.Candela Caresano 1 -2

1.Avril Reyes 8 +5 6.Juana Pereyra 2 0

9.Agostina Corvalán 8 +4 8.Malena Scholl 1 -4

2.Josefinal Lozano 4 +1 5.Maura Alzaga 7 -5

8.Malena Medina 12 +7 9.Camila Bazán 3 -1

7.Bianca Oyarzún 5 -2 11.Ariana Ganduglia 0 -3

E: Hernán Cepeda 47 +18 E: Nahuel Fernández 17 -18

Líberos: 13.Bergallo (-3) (Uni); 3.Julieta Díaz (-3) (ADeFu). Parciales: 1° set: Universitario 25-13 (2-5(10-9/15-12/20-12), en 19’. 2° set: ADeFu 25-23 (5-2/10-9/14-15/20-19), en 25’. 3° set: Universitario 15-6 (4-2/8-3/12-5), en 11’. Puntos: por errores del rival: Universitario 16, ADeFu 27; totales: Universitario 63, ADeFu 44. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Universitario 25 (2/4/12/7), ADeFu 12 (2/2/5/3). Duración: 1h04m. Arbitros: Elián Romero (1º)/Maia Protti (2°). Gimnasio: Juan Manuel de Rosas (07/09). Motivo: Campeonato Oficial Federación del Voleibol Fueguino (Sub 18 femenino). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).

ACADEMIA TDF 2 * 1 CASA DEPORTE

N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-

4.Alma Báez 3 0 5.Luana Maidana 5 -3

8.Maite Loose 7 +1 10.Ludmila Triviño 2 -2

7.Karen Silva 4 +4 14.Martina Aguirre 2 +2

14.Isabel Leiva 4 +2 12.Fiorella Barreto 2 +1

9.Lucía Redondo 8 +3 7.Angelina Vargas 9 0

3.S.González 4 -1 8.Luz Ibarra 12 0

2.V.Pauletti 1 0

E: Sebastián Ybars 32 +9 E: Laura Grisolía 33 -3

Líberos: 1.Castro (1/+1), 6.G.Pardo (Academia); 25. (1/0) (CdD). También jugaron: 15.Camila López (-1), 16.Nahiara Aguirre (CdD). No ingresó: 13.Tamara Arias (CdD). Parciales: 1° set: Academia 25-23 (3-5/10-7/15-9/19-20/22-24), en 26’. 2° set: CdD 27-25 (5-2/10-8/15-14/17-20/23-24), en 28’. 3° set: Academia 15-7 (0-4/8-5/12-6), en 14’. Puntos: por errores del rival: Academia 33, CdD 24; totales: Academia 65, CdD 57. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Academia 22 (7/6/8/1), CdD 29 (2/6/11/10). Duración: 1h22m. Arbitros: Daniela Medina (1º)/Hernán Cepeda (2°). Gimnasio: Juan Manuel de Rosas (07/09). Motivo: Campeonato Oficial Federación del Voleibol Fueguino (Sub 18 femenino). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).