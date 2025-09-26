Universitario recibe a Las Aguilas en choque de punteros

Tras jugarse la primera fecha del Torneo Clausura de Rugby en la máxima división, sólo dos elencos son los líderes del certamen y justamente este sábado se medirán entre sí; desde las 16:00 en La Soñada, Universitario recibirá al campeón Las Aguilas, los dos conjuntos que llegan con 5 unidades.

RIO GRANDE.- Universitario en su presentación le ganó muy bien al duro conjunto de Colegio del Sur por 22 a 12 y para el choque sabatino confirmó prácticamente el mismo quince que saltó a la cancha en el debut, quizás haya un cambio en una de las puntas (tres cuartos) pero el resto iría de la misma forma sobre todo por el buen rendimiento de los delanteros, y quizás si haya algún retoque en el banco de suplentes donde se podrían agregar más forwards pensando en la dura batalla que se dará ante Las Aguilas.

El Fucsia debutó con suma tranquilidad ante Tolhuin; en la ciudad mediterránea ganó 56 a 9 y aquí tendrá su primer choque serio, justo en un recinto donde siempre se le hace difícil el trámite, y que si bien en las últimas temporadas se va airoso, debe dejar todo para destrabar los juegos, y éste parece que será tan o más duro que los últimos.

En esta ciudad también habrá otro juego a la misma hora pero en la cancha del Verde; Río Grande Rugby & Hockey Club debe dar vuelta la página de la primera fecha y enfocarse en Colegio del Sur, dos elencos que vienen de perder y que necesitan la victoria como el aire para que no se les escapen los otros elencos ganadores.

En el Corazón de la Isla, y también desde las 16:00, se jugará el tercer cotejo de la Zona Campeonato, Tolhuin Rugby Club recibirá al Ushuaia Rugby Club, el otro elenco que ganó en la fecha inaugural pero lo hizo sin punto bonus, cosa que sí realizaron Uni y Fucsias.

Los Pumas, listos

Se juega la penúltima fecha del Rugby Championship y Los Pumas son candidatos. Equipo confirmado para enfrentar a Sudáfrica, los temibles Springboks en Durban.

Australia es líder con 11 puntos, Sudáfrica y Nueva Zelanda lo siguen con 10, y Argentina cierra con 9. Faltan dos fechas para la culminación del Rugby Championship y, como nunca, Los Pumas tienen posibilidades de coronarse. Claro que viene la doble fecha final, con primer capítulo ante los Springboks en Durban.

Cómo dolió esa derrota en la primera visita a Australia en el último instante, porque hoy estaría arriba de todos. De todas formas, le espera nada menos que el campeón del mundo Sudáfrica, en Durban primero y en Londres. El sábado al mediodía será el primer capítulo, el siguiente el último. Todo puede ser.

Los quince que irán por Sudáfrica serán: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Lucas Paulos, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García. 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

De suplentes quedarán: 16- Ignacio Ruiz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Pedro Rubiolo, 21- Juan González, 22- Simón Benítez Cruz, 23- Tomás Albornoz.