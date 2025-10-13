Universitario explotó en el minuto final y sigue líder

Desarrollada la cuarta y penúltima fecha de la primera rueda del Torneo Clausura de Rugby en la máxima división, Universitario de esta ciudad sigue mandando en soledad, esta vez tras vencer en el minuto final al Ushuaia Rugby Club por 12 a 10 en un partido sumamente intenso jugado bajo un viento insoportable.

RIO GRANDE.- De esta manera, Uni llega a la fecha final con la chance de adjudicarse la primera rueda, y justamente lo intentará el sábado venidero visitando la cancha de su eterno rival, Río Grande Rugby & Hockey Club quien antes del clásico se reencontró con la victoria al vencer a Tolhuin RC 34 a 25 en condición de visitante.

Ahora el nuevo escolta de Universitario es el campeón defensor; Las Aguilas también ganó en rodeo ajeno, fue 36 a 16 sobre Colegio del Sur y en la fecha final espera el clásico capitalino frente al Ushuaia Rugby Club.

Todas las miradas estaban depositadas en La Soñada dado que en esta cancha el puntero Universitario recibía a su escolta, y como viene sucediendo cada vez que el Rojiblanco juega en su campo, sale a comerse vivo a su rival, y desde el kick de inicio fue a jugar a campo rival, a no dejarlo pensar con una actuación bárbara de sus delanteros quienes dominaron el escenario y a los tres minutos el local tuvo un penal a favor frente a los palos y Keke Santoro lo transformó en 3 puntos.

Ushuaia no podía contener a su rival, mucho menos en el scrum donde el anfitrión lo está trabajando muy bien, y si bien Uni no pudo vulnerar el ingoal rival, a los 18 tuvo otro penal factible y Santoro colocó el 6-0.

De la salida de medio campo el Tricolor quedó dentro de las 22 del rival, y tras varios pick and go no logró apoyar y Uni pudo salir del asedio, se fue a jugar a campo rival y pese a la gran continuidad de sus delanteros que dominaron el juego, se toparon con una gran defensa de Ushuaia, y sobre el cierre mostraron mejor juego en el suelto, sus jugadores se mostraron más aptos para ese juego, y con un ball carrier como Facundo Tagle, comenzó a ganar muchos metros pero no suficiente para poder descontar.

El segundo tiempo no permitió mucho juego de mano, el intenso viento así lo impidió, pero el desgaste de los forwards por un lado y por el otro fue descomunal la batalla de los gordos, para alquilar balcones.

Rápidamente el Ushuaia se fue a jugar a campo rival, aprovechando ese viento cruzado que tanto molestó, sobre todo en el uso de las manos y de los kicks largos y de un intento de salida del fondo por parte de Uni la visita recuperó una pelota sumamente importante y encontró por afuera al octavo Nicolás Obreque quien pegado al touch y como un wing, pero con mucha más potencia, no tuvo problemas en ingresar a la zona prometida y anotar el primer try de la tarde que sumado a la conversión de Kity Mansilla, el Tricolor dio vuelta el score, 7-6.

Los dueños de casa volvieron a intentar con sus delanteros, perforando y perforando hasta alcanzar una infracción a los 17 minutos frente a los palos, pero complicados por el viento, y la patada de Santoro fue perfecta y Uni otra vez arriba 9-7.

De la salida del medio, la pelota quiso ser controlada con el pie por parte de un forward, la misma salió para adelante y allí la tomó un compañero que no estaba habilitado y de ese penal infantil, Cristian Mansilla le dio otra ventaja al Tricolor, 10-9 en sólo un minuto.

Los anfitriones fueron y fueron, la muralla defensiva del Tricolor respondió de forma magistral no permitiendo que los embates del rival llegasen a buen puerto hasta llegar a los tres minutos finales que tuvieron algo de polémica, dado que uno de esos embates terminó con la pelota en manos del apertura Miranda quien en vez de abrir la guinda al abierto, se la guardó y con la ayuda de sus compañeros pareció apoyar la pelota sobre el poste mismo, pareció try, pero el juez a instancia del juez del touch, entendieron que la pelota había quedado arriba, sin ser apoyada.

La desesperación de Uni al ver que se le escapaba el invicto y la punta era total, así y todo dejó la vida por evitarlo, y el premio lo tuvo ya con el tiempo cumplido cuando a la salida de un ruck, el juez entendió que la defensa estaba adelantada y le concedió un penal muy cerca de la hache y Keke Santoro se vistió de héroe para darle una victoria enorme a un Universitario que cada vez juega mejor y que mereció el triunfo.

Posiciones – Zona Campeonato

Pos/Clubes Pts. J G E P B TF TC

1° Club Universitario 18 4 4 0 0 2 74 39

2° Club Las Aguilas 15 4 3 0 1 3 115 43

3° Ushuaia Rugby Club 11 4 2 0 2 3 105 28

4° Colegio del Sur 9 4 2 0 2 0 73 80

5° Río Grande RHC 6 4 1 0 3 2 44 80

6° Tolhuin Rugby Club 0 4 0 0 4 0 48 189