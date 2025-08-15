Deportes

Universitario, en la Cuenca

viernes 15 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Entre hoy y el domingo se jugará en 28 de Noviembre (Santa Cruz) la 2° fecha del Campeonato Provincial de Handball (categoría Menores).

RIO GRANDE.- Entre hoy y el domingo se jugará en 28 de Noviembre (Santa Cruz) la 2° fecha del Campeonato Provincial de Handball (categoría Menores), con la participación de Universitario de Río Grande (1° en femenino y 5° en masculino, en mayo, en San Julián).

2° PROVINCIAL DE HANDBALL (MENORES)

Día      Hora   R         Partido

Vi15    15:00   M        Lucho Fernández (RGL)-Universitario

Vi15    18:30   F          Universitario-Lucho Fernández (RGL)

Sá16    11:10   M        Handball 28 (28/11)-Universitario

Sá16    16:00   F          Universitario-Handball 28 (28/11)

Sá16    17:10   M        Patagonia HC (RGL)-Universitario

Dom17            12:20   M        San Julián-Universitario

Dom17            13:30   F          Universitario-Patagonia HC (RGL)

Dom17            15:00   —         Premiación

Gimnasio: Anexo Poli Hermanos Páez (28 de Noviembre).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *