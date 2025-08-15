Universitario, en la Cuenca

Entre hoy y el domingo se jugará en 28 de Noviembre (Santa Cruz) la 2° fecha del Campeonato Provincial de Handball (categoría Menores).
RIO GRANDE.- Entre hoy y el domingo se jugará en 28 de Noviembre (Santa Cruz) la 2° fecha del Campeonato Provincial de Handball (categoría Menores), con la participación de Universitario de Río Grande (1° en femenino y 5° en masculino, en mayo, en San Julián).
2° PROVINCIAL DE HANDBALL (MENORES)
Día Hora R Partido
Vi15 15:00 M Lucho Fernández (RGL)-Universitario
Vi15 18:30 F Universitario-Lucho Fernández (RGL)
Sá16 11:10 M Handball 28 (28/11)-Universitario
Sá16 16:00 F Universitario-Handball 28 (28/11)
Sá16 17:10 M Patagonia HC (RGL)-Universitario
Dom17 12:20 M San Julián-Universitario
Dom17 13:30 F Universitario-Patagonia HC (RGL)
Dom17 15:00 — Premiación
Gimnasio: Anexo Poli Hermanos Páez (28 de Noviembre).