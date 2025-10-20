Universitario dueño del clásico y de la primera ronda

El sábado por la tarde culminó la primera ronda del certamen Clausura de Rugby en la máxima división y la misma quedó en poder de Universitario que fue torazo en rodeo ajeno, superó al Río Grande RHC 12 a 5 y logró lo tan ansiado, ganar la primera fase del certamen, algo que también había conseguido el Verde en el Apertura pasado y que no sucedía desde 2015 cuando el Río Grande fue campeón.

RIO GRANDE.- En el otro clásico fueguino, Ushuaia RC, también como visitante, derrotó a Las Aguilas 26 a 21 y el perdedor, gracias al punto bonus defensivo, logró quedar como escolta de Universitario, y Colegio del Sur al vencer a Tolhuin Rugby Club 47 a 0, se prendió en la conversación y ahora todos los perseguidores del líder quedaron apretados en dos unidades, por lo que se espera una emocionante segunda rueda.

El clásico arrancó bárbaro para la visita, dado que al minuto de juego se puso en ventaja; de la salida del medio abriendo el match, el pateador Verde no logró que su drop pasase los diez metros por el intenso viento reinante, y del scrum en media cancha -el cual se bancó muy bien el dueño de casa- hizo que el octavo se levantase y cediera la pelota al medio scrum quien vio entrar a mil al full back Matías Cirelli quien quebró el primer tackle y luego en velocidad apuntó a la bandera sin que nadie pudiese frenar su recorrido para el 5 a 0.

A veces para muestra basta un botón y con 39 minutos por jugar y por la manera que venía jugando Uni, estaba todo servido para ellos, pero no fue así, se encontró con una gran defensa del Río Grande, sobre todo en los forwards porque la visita quiso jugar todo con los «gordos», y el local se la bancó bárbaro, casi que no le crearon peligro, más allá que fue dominado en el scrum del cual la visita consiguió muchos penales que lo hicieron retroceder en el campo.

El viento hizo estragos en el line, ninguno de los dos pudo capitalizar los lanzamientos propios, hubo robos por doquier por parte de ambos y no se logró generar avances a partir de esta formación, y lo dicho, en el suelto, los dueños de casa se cansaron de detener al rival y lograron irse al descanso perdiendo por ese try inicial, peor con una baja sensible en la segunda línea por la expulsión de Pepa Magallanes, su mejor saltador; mientras que Uni perdió en la misma jugada a su cerebro, Keke Santoro también vio la roja por agresión mutua.

La salida del medio fue para Universitario y logró mandar a su rival a jugar en su terreno, lo más lejos del ingoal de la visita, y con el juego de sus delanteros, logró mantener en territorio rival por muchos minutos y casi todo a base de scrums, donde lo llevaron siempre para atrás y obligó una, dos y tres veces al árbitro a pitar penal, hasta que la cuarta fue la vencida, muy cerca de la zona prometida hubo una nueva infracción y el referee le concedió a la visita try penal para el 12 a 0.

Al Verde le costó mucho el partido por no disponer de pelotas para atacar, tuvo una sola en la primera etapa donde Arias ganó muchísimos metros pero fue detenido, y en la segunda parte, de una salida de drop ingoal, el propio full back tomó la pelota y tras una excelente media luna donde dejó a muchos adversarios fuera de su alcance, dejó a su equipo a cinco metros del try, y luego fueron los forwards quienes tras varios pick and go lograron apoyar gracias al estiramiento de Matías Parún, 5-12 y con 14 minutos por jugar.

Los minutos finales la visita durmió el juego escondiendo la pelota con sus delanteros, jugó corto, limpió muy bien los rucks y cada vez que hubo scrum, siguió dominando esa formación, y así consumió los minutos restantes, no dándole oportunidad a los anfitriones de llegar a una nueva conquista.

Ahora viene lo más lindo, la segunda ronda donde Uni tiene los tres juegos frente a los conjuntos capitalinos en Ushuaia; pero esa será otra historia, hoy están de festejo.

Posiciones – Zona Campeonato

Pos/Clubes Pts. J G E P B TF TC

1° Club Universitario 22 5 5 0 0 2 86 39

2° Club Las Aguilas 16 5 3 0 2 4 137 69

3° Ushuaia Rugby Club 15 5 3 0 2 3 131 49

4° Colegio del Sur 14 5 3 0 2 1 120 80

5° Río Grande RHC 7 5 1 0 4 3 49 92

6° Tolhuin Rugby Club 0 4 0 0 4 0 48 189