Universitario compitió en Punta Arenas

Del viernes 31 de enero hasta el domingo 2 de febrero, en el gimnasio Fiscal y en el Polideportivo 18 de Septiembre de Punta Arenas (Chile) se disputó la Copa de Verano Magallanes, organizada por la Asociación Regional de Voleibol, en la rama femenina, con la participación de elencos locales, de Santiago (Kaisen), Río Gallegos (Boxing) y Río Grande (Universitario).

RIO GRANDE.- “No frenamos en enero, el 6 empezamos con un trabajo de pretemporada. Fuimos en la categoría Todo Competidor, no pudimos presentar al equipo más fuerte, a todas las jugadoras del plantel que viene ganando todos los campeonatos a nivel local en los últimos años, cuatro títulos (Apertura y Clausura) de la Asociación de Vóley Río Grande. Viajaron 2 Sub 16, 3 Sub 18, 2 Mayores y el resto de Sub 21”, indicó el entrenador Hernán Cepeda.

“Surgió lo del viaje, encaramos un bono, se vendieron unos 250 y el viernes realizamos el sorteo. Le agradecemos a toda la gente que colaboró con la compra, y con aquellos que donaron los elementos sorteados. También las gracias a Elién, de Bus Sur, consiguió unos pasajes. Las chicas pudieron competir, eso era lo importante”.

Sin semifinal

“El sistema del torneo fue “medio raro”, eran 5 equipos, se jugaba la ronda clasificatoria, con partidos al mejor de 3 sets (3 puntos al que ganaba 2-0; y se repartían 2 y 1 si había tie break). Ganamos 2 partidos en tie break, y los otros 2 los perdimos en sets corridos, sumamos 4 y quedamos en el cuarto lugar, detrás de Kaisen, de Santiago, a quien le gamos en el debut. Ellas ganaron un solo partido (2-0) y perdieron los tres restantes (1-2, 1-2 y 0-2), sumando 5 puntos.

Había solamente una semifinal, entre el 2° (Sokol, de Punta Arenas) y el 3° (las santiaguinas), el 4° y el 5° (el también local Taiiu) jugábamos por el cuarto lugar en la clasificación final, mientras que el primero (Lago Grey, de Puerto Natales) esperaba por su rival en la final”,agregó el profesor de Educación Física.

“El segundo partido se lo ganamos a Taiiu, el tercer partido fue contra Sokol, lo jugamos bastante mal, y lo perdimos. El último de esa etapa fue ante Lago Grey (el equipo más fuerte, que se quedó con el título)”.

La Ronda final

En Todo Competidor, Lago Grey (Punta Arenas) le ganó la final a Kaisen (2-0: 25-15/25-14), que en la semifinal vencía a Sokol (2-1: 25-16/25-27/15-11), mientras que por el 4° puesto, Universitario superó por 2-1 (25-17/23-25/15-11) a Taiiu.

Las posiciones finales en Sub 16: 1.Alemán (Punta Arenas) (2-0: 26-24/25-22); 2.Taiiu (PA); 3.Boxing (R.Gallegos) (2-0: 25-14/25-19); 4.Esencias (PA); 5.CAVH (PA) (2-0: 26-24/25-15); 6.Selknam (PA).

Agradecemos la colaboración de La Prensa Austral.

POSICIONES FINALES * TODO COMPETIDOR FEMENINO

P/Equipo Ciudad Pt. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Coef Df.

1.Lago Grey Punta Arenas 14 5 5 0 10 1 10,00 +9 272 186 1,462 +86

2.Kaisen Santiago 8 6 2 4 6 9 0,667 -3 293 306 0,957 -13

(Semifinal: 2-1: 25-16/25-27/15-11) 2-1 65-54

3.Sokol Punta Arenas 8 5 2 3 5 3 1,667 +2 249 273 0,912 -24

4.Universitario Río Grande 6 5 3 2 6 7 0,85 -1 258 269 0,959 -11

(2-1: 25-17/23-25/15-11); 2-1 63-53

5.Taiiu Punta Arenas 4 5 1 4 4 9 0,444 247 281 0,879 -34

Posiciones 1° ronda (4 partidos): 1.Lago Grey 11 puntos (sets: 8/1); 2.Sokol 7 (5/4); 3.Kaisen 5 (4/6); 4.Universitario 4 (4/6); 5.Taiiu 3 (3/7).

Bono Contribución Universitario

P Artículo N° Ganador/a

1° Canasta de comida (a) 049 Alejandro Camisay

2° Canasta de limpieza (b) 086 Andrea Romano

3° Bolsa de comida VitalCan (20 kg.) 017 Pia Weichzel

4° Cucha para perros 279 Morena Soria

5° Mix de mangas de voleibol 210 Brisa Araujo

6° Corte de pelo varón (J Barber Okey) 269 Ana Laura Grisolía

7° Corte de pelo varón (J Barber Okey) 246 Claudia Torres

8° Remera para hombre (Indumentaria A&B) 198 Débora Mamaní

9° Remera para mujer (Indumentaria A&B) 116 Carlos Aguila

10° Conjunto sorpresa de lencería 098 Rubén Mariaca

11° 1 Dragon Ball coleccionable 144 Camila Outeda

Nota: a (entre otros productos, incluye fideos, polenta, leche en polvo, té); b (jabones, detergente, esponja, papel higiénico, virulana, rollos de cocina); 3° y 4° premios donados por el Centro Integral Veterinario; 10° premio donado por Valen Valen Lencería; 11° premio donado por San Bernardo Animé.