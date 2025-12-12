Universitario (1ra.) y Cauquenes (2da.), en masculino

Universitario venció en sets corridos (25-21/25-18/25-15) a 101 de Ushuaia, en la final de Primera División masculina, por el Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG). En semifinales, ambos batieron por 3-1 a Academia TdF Vóley “A” y Polo Team, respectivamente.

RIO GRANDE.- Por el 3° puesto, Academia TdF Vóley “A”-Polo Team 2-1.

Mientras que Cauquenes logró el título en la Segunda División de esa rama, al imponerse por 3-1 a Albi (Tolhuin), con parciales de 17-25, 25-12, 26-24 y 25-22, al cabo de 1 hora y 21 minutos. CAMPEONES. Universitario superó por 3-0 a 101 en Primera, Cauquenes venció 3-1 a Albi en Segunda.

De esta forma, el ganador ascendió a la máxima divisional, reemplazando en el Apertura 2026 al descendido Casa del Deporte Negro; mientras el derrotado buscará subir en una Promoción ante Sportivo, quinto y penúltimo en Primera.

Las semifinales: Cau-WD 40 3-1; Albi-Patagonia 3-2. Y el tercer lugar: Patagonia-WD 40 2-1.

Las finales

El encuentro decisivo en Primera se extendió por 61’, y tuvo como máximos anotadores al opuesto capitalino Mariano Salinas, con 14 puntos (+6 entre positivos y negativos); y al punta receptor local Facundo Concha, con 13 (+9). Por su parte, el central Nahuel Fernández –del campeón- llegó a la decena de tantos, sin errores. SUBCAMPEONES. 101 (Ushuaia) y Albi (Tolhuin) cayeron en su visita al gimnasio de la UOM, en el barrio Mutual.

Uni estuvo en ganancia en la mayor parte del set inicial, en el mejor pasaje de Alejandro García (8/+3), y concretó un parcial de 4-0 (13-10 en el global) merced a un ace del armador Leandro Noriega. La visita se acercó con los remates de Gonzalo Zúñiga, y por última vez estuvo al frente en el 17-16, por yerros del contrario, manteniéndose expectante con las ofensivas de Salinas (6 puntos en ese capítulo), hasta que lo cerró García.

Concha (6 en el período) y Santiago Reynoso (3) colaboraron para el despegue (8-3) de los suyos en la continuidad, la recuperación del otro lado llegó con un ace de Salinas (5) y un posterior bloqueo de Carlos Caliva, para el 6-8. Sobrevino un 7-0 para los riograndenses, que mantendrían la brecha de nueve puntos hasta el 21-12. José Toledo engarzó dos tiros, y Bruno Arana contribuyó con una parada (16-21), pero Fernández (5) pegó fuerte en la conclusión, anotando el 25-18 con su saque.

Tras un bloqueo de Martín Allende (3-1), 101 se rehabilitó con dobletes de Matías Salas y Salinas. Sin embargo, se desplomó después del 6-7. Concha (4), Fernández (4) y Facundo Herrera (3) harían la diferencia en el último segmento.

Segunda División

Cauquenes estuvo 6-2 y 9-6 en el primero, los tolhuinenses lo dieron vuelta con tres aces en línea del armador Gastón Alonso (10/-4), se consolidaron con el turno de saque de Lautaro Delinski, su mayor arma en ataque (17/+7), quien clausuraría el primer episodio.

El segundo chico sería un paseo para el futuro campeón, cuando la pelota le llegó con más precisión a Braian Ponce, máximo anotador, con 19 puntos (+8 en el balance). El punta receptor acaparó la ofensiva de Cauquenes en un tercer set en el que se intercambiaron la delantera, con Tiago Vallejos (12/0) aportando para un 24-21 que desaprovecharon los del Fagnano, sufriendo un posterior parcial de 0-5.

La misma tónica –aunque amplificada- se sucedería en el cuarto, con los riograndenses adelantándose 9-5 (ace de Gerardo Caucota, bloqueo de Ponce), y sus rivales desnivelando con un par de servicios de Mateo Rodríguez (14-11). Albi se colocó 22-21 y falló en el epílogo, mostrándose superior en ataque (40 a 25) y en los puntos directos (57 a 37), aunque duplicando en yerros (56 a 26) al ganador.

UNIVERSITARIO 3 – 0 101 (USHUAIA)

N°/Jugador A S B Pt. +/- N°/Jugador A S B Pt. +/-

9.Leandro Noriega 1 1 0 2 0 2.Carlos Caliva 1 0 1 2 +1

12.Santigo Reynoso 6 0 0 6 +3 7.Mariano Salinas 12 2 0 14 +6

10.Nahuel Fernández 7 2 1 10 +10 11.Bruno Arana 3 1 1 5 +3

16.Rosso 1 0 0 1 +1 14.José Toledo 3 1 0 4 +1

4.Facundo Concha 13 0 0 13 +9 9.Matías Salas 5 2 0 7 +1

8.Alejandro García 6 2 0 8 +3 3.Gonzalo Zúñiga 4 0 0 4 -1

11.Facundo Herrera 5 1 0 6 +4 6.Fernando Díaz 3 0 0 3 0

7.Martín Allende 0 0 1 1 +1 4.Elías Peralta 0 0 0 0 -3

E: José Aramayo 39 6 2 47 +28 E: Fernando Díaz 31 6 2 39 +5

Líberos: 14.Elián Romero (-3) (U); 1.Joaquín Rolón (-2), 16.Lucas Aguila (-1) (101). Parciales: 1° set: Uni 25-21 (5-3/9-10/15-14/20-18), en 18’. 2° set: Uni 25-18 (5-1/10-6/15-6/20-11), en 19’. 3° set: Uni 25-15 (5-1/10-6/15-8/20-14), en 16’. Puntos: por errores del rival: Uni 28, 101 14; totales: Uni 75, 101 54. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Uni 39 (7/9/22/1), 101 31(11/7/10/3). Duración: 1h01m. Arbitros: David Ortiz (1°)/Beatriz Romero (2°). Gimnasio: UOM (08/12). Motivo: Campeonato Clausura AVRG (Final 1° División M). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).

CAUQUENES 3 * 1 ALBI (TOLHUIN)

N°/Jugador Pt. +/- N°/Jugador Pt. +/-

4.Gerardo Caucota 5 -3 0.Gastón Alonso 10 -4

15.Yaco Martínez 4 0 1.Fernando Rivas 8 +3

2.Alejandro Méndez 2 -4 19.Mateo Rodríguez 8 -1

20.Nicolás Salas 2 +1 5.Kevin Lucero 4 -5

23.Braian Ponce 19 +8 9.Tiago Vallejos 12 0

5.Osvaldo Zárate 0 -1 7.Lautaro Delinski 17 +7

11.Esteban Rodríguez 4 0

18.Sebastián Hazeldine 1 -1

E: Braian Ponce 37 -3 E: Fabricio Arévalos 57 -5

Líberos: 21.César Mondaca (-3) (Cau); 8.Federico Seeiff (-5) (A). No ingresó: 1.Daniel Medina (Cau). Parciales: 1° set: Albi 25-17 (2-5/7-10/15-13/20-15), en 18’. 2° set: Cau 25-12 (5-0/10-2/15-8/20-11), en 14’. 3° set: Cau 26-24 (5-3/10-8/15-13/19-20/21-24), en 19’. 4° set: Cau 25-22 (5-3/10-8/14-15/20-18), en 20’. Puntos: por errores del rival: Cau 56, Albi 26; totales (A/S/B): Cau 93 (25/9/3), Albi 83 (40/13/4). Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Cau 22(5/3/16/1), Albi 40 (5/10/24/1). Duración: 1h21m. Arbitros: Edgardo Zayas (1º)/David Ortiz (2°). Gimnasio: UOM (07/12). Motivo: Campeonato Clausura AVRG (Final 2° División M). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).