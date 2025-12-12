Universitario (1ra.) y Cauquenes (2da.), en masculino

Universitario venció en sets corridos (25-21/25-18/25-15) a 101 de Ushuaia, en la final de Primera División masculina, por el Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG). En semifinales, ambos batieron por 3-1 a Academia TdF Vóley “A” y Polo Team, respectivamente.
RIO GRANDE.- Por el 3° puesto, Academia TdF Vóley “A”-Polo Team 2-1.
Mientras que Cauquenes logró el título en la Segunda División de esa rama, al imponerse por 3-1 a Albi (Tolhuin), con parciales de 17-25, 25-12, 26-24 y 25-22, al cabo de 1 hora y 21 minutos.
De esta forma, el ganador ascendió a la máxima divisional, reemplazando en el Apertura 2026 al descendido Casa del Deporte Negro; mientras el derrotado buscará subir en una Promoción ante Sportivo, quinto y penúltimo en Primera.
Las semifinales: Cau-WD 40 3-1; Albi-Patagonia 3-2. Y el tercer lugar: Patagonia-WD 40 2-1.
Las finales
El encuentro decisivo en Primera se extendió por 61’, y tuvo como máximos anotadores al opuesto capitalino Mariano Salinas, con 14 puntos (+6 entre positivos y negativos); y al punta receptor local Facundo Concha, con 13 (+9). Por su parte, el central Nahuel Fernández –del campeón- llegó a la decena de tantos, sin errores.
Uni estuvo en ganancia en la mayor parte del set inicial, en el mejor pasaje de Alejandro García (8/+3), y concretó un parcial de 4-0 (13-10 en el global) merced a un ace del armador Leandro Noriega. La visita se acercó con los remates de Gonzalo Zúñiga, y por última vez estuvo al frente en el 17-16, por yerros del contrario, manteniéndose expectante con las ofensivas de Salinas (6 puntos en ese capítulo), hasta que lo cerró García.
Concha (6 en el período) y Santiago Reynoso (3) colaboraron para el despegue (8-3) de los suyos en la continuidad, la recuperación del otro lado llegó con un ace de Salinas (5) y un posterior bloqueo de Carlos Caliva, para el 6-8. Sobrevino un 7-0 para los riograndenses, que mantendrían la brecha de nueve puntos hasta el 21-12. José Toledo engarzó dos tiros, y Bruno Arana contribuyó con una parada (16-21), pero Fernández (5) pegó fuerte en la conclusión, anotando el 25-18 con su saque.
Tras un bloqueo de Martín Allende (3-1), 101 se rehabilitó con dobletes de Matías Salas y Salinas. Sin embargo, se desplomó después del 6-7. Concha (4), Fernández (4) y Facundo Herrera (3) harían la diferencia en el último segmento.
Segunda División
Cauquenes estuvo 6-2 y 9-6 en el primero, los tolhuinenses lo dieron vuelta con tres aces en línea del armador Gastón Alonso (10/-4), se consolidaron con el turno de saque de Lautaro Delinski, su mayor arma en ataque (17/+7), quien clausuraría el primer episodio.
El segundo chico sería un paseo para el futuro campeón, cuando la pelota le llegó con más precisión a Braian Ponce, máximo anotador, con 19 puntos (+8 en el balance). El punta receptor acaparó la ofensiva de Cauquenes en un tercer set en el que se intercambiaron la delantera, con Tiago Vallejos (12/0) aportando para un 24-21 que desaprovecharon los del Fagnano, sufriendo un posterior parcial de 0-5.
La misma tónica –aunque amplificada- se sucedería en el cuarto, con los riograndenses adelantándose 9-5 (ace de Gerardo Caucota, bloqueo de Ponce), y sus rivales desnivelando con un par de servicios de Mateo Rodríguez (14-11). Albi se colocó 22-21 y falló en el epílogo, mostrándose superior en ataque (40 a 25) y en los puntos directos (57 a 37), aunque duplicando en yerros (56 a 26) al ganador.
UNIVERSITARIO 3 – 0 101 (USHUAIA)
N°/Jugador A S B Pt. +/- N°/Jugador A S B Pt. +/-
9.Leandro Noriega 1 1 0 2 0 2.Carlos Caliva 1 0 1 2 +1
12.Santigo Reynoso 6 0 0 6 +3 7.Mariano Salinas 12 2 0 14 +6
10.Nahuel Fernández 7 2 1 10 +10 11.Bruno Arana 3 1 1 5 +3
16.Rosso 1 0 0 1 +1 14.José Toledo 3 1 0 4 +1
4.Facundo Concha 13 0 0 13 +9 9.Matías Salas 5 2 0 7 +1
8.Alejandro García 6 2 0 8 +3 3.Gonzalo Zúñiga 4 0 0 4 -1
11.Facundo Herrera 5 1 0 6 +4 6.Fernando Díaz 3 0 0 3 0
7.Martín Allende 0 0 1 1 +1 4.Elías Peralta 0 0 0 0 -3
E: José Aramayo 39 6 2 47 +28 E: Fernando Díaz 31 6 2 39 +5
Líberos: 14.Elián Romero (-3) (U); 1.Joaquín Rolón (-2), 16.Lucas Aguila (-1) (101). Parciales: 1° set: Uni 25-21 (5-3/9-10/15-14/20-18), en 18’. 2° set: Uni 25-18 (5-1/10-6/15-6/20-11), en 19’. 3° set: Uni 25-15 (5-1/10-6/15-8/20-14), en 16’. Puntos: por errores del rival: Uni 28, 101 14; totales: Uni 75, 101 54. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Uni 39 (7/9/22/1), 101 31(11/7/10/3). Duración: 1h01m. Arbitros: David Ortiz (1°)/Beatriz Romero (2°). Gimnasio: UOM (08/12). Motivo: Campeonato Clausura AVRG (Final 1° División M). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).
CAUQUENES 3 * 1 ALBI (TOLHUIN)
N°/Jugador Pt. +/- N°/Jugador Pt. +/-
4.Gerardo Caucota 5 -3 0.Gastón Alonso 10 -4
15.Yaco Martínez 4 0 1.Fernando Rivas 8 +3
2.Alejandro Méndez 2 -4 19.Mateo Rodríguez 8 -1
20.Nicolás Salas 2 +1 5.Kevin Lucero 4 -5
23.Braian Ponce 19 +8 9.Tiago Vallejos 12 0
5.Osvaldo Zárate 0 -1 7.Lautaro Delinski 17 +7
11.Esteban Rodríguez 4 0
18.Sebastián Hazeldine 1 -1
E: Braian Ponce 37 -3 E: Fabricio Arévalos 57 -5
Líberos: 21.César Mondaca (-3) (Cau); 8.Federico Seeiff (-5) (A). No ingresó: 1.Daniel Medina (Cau). Parciales: 1° set: Albi 25-17 (2-5/7-10/15-13/20-15), en 18’. 2° set: Cau 25-12 (5-0/10-2/15-8/20-11), en 14’. 3° set: Cau 26-24 (5-3/10-8/15-13/19-20/21-24), en 19’. 4° set: Cau 25-22 (5-3/10-8/14-15/20-18), en 20’. Puntos: por errores del rival: Cau 56, Albi 26; totales (A/S/B): Cau 93 (25/9/3), Albi 83 (40/13/4). Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Cau 22(5/3/16/1), Albi 40 (5/10/24/1). Duración: 1h21m. Arbitros: Edgardo Zayas (1º)/David Ortiz (2°). Gimnasio: UOM (07/12). Motivo: Campeonato Clausura AVRG (Final 2° División M). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).