Unión Santiago histórico, llegó al Torneo Regional Federal

El domingo por la tarde un club local escribió una importante página en su corta historia, Unión Santiago sentenció la plaza que estaba en juego por parte de la Federación de Fútbol Patagónica y se clasificó al próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 que dará inicio el sábado 18 de octubre.

RIO GRANDE.- Los santiagueños vencieron nuevamente a Cocol FC de Ushuaia por 3 a 1 (habían ganado de visitante 3 a 0) y de esta manera se suman a Camioneros de Río Grande que es el campeón local, a Camioneros de Ushuaia, el monarca capitalino y Mercantil también de Ushuaia, por lo que se descarta que el primer grupo o el último -todos los años los cambian-, lo jugarán los cuatro conjuntos fueguinos entre sí, y dos de ellos avanzarán a la segunda fase del certamen para medirse contra los conjuntos de Río Gallegos o bien los de la Liga Sur de Santa Cruz, en caso que un elenco de El Calafate o Lago Argentino les robe un lugar.

Si bien esta página dorada no es tan importante como el título alcanzado en el Clausura 2024 que le dio su primera estrella; esta conquista le permite traspasar la ciudad e involucrarse contra elencos de toda la Región Sur en caso de avanzar de fase, y el sólo hecho de competir de igual a igual ante los otros tres mejores elencos de Tierra del Fuego, no es poca cosa.

El partido

Desde el vamos Unión Santiago atacó con viento en contra, y tras sobrepasar los primeros minutos de presión por parte de la visita que llegó muy necesitada a realizar eso; a los 7 minutos destrabó el juego a la salida de un tiro libre pasado al segundo palo que encontró ingresando de frente al lateral Daniel Pavón, quien tomó la pelota de aire y su volea se metió arriba, muy pegada al travesaño, golazo para ampliar la ventaja que había traído de Ushuaia cuando ganó 3 a 0.

Más allá de la tranquilidad del resultado también estaba la calma que, pese al esfuerzo que realizó el conjunto capitalino, estos no lo lastimaban en ataque y eso le daba una tranquilidad extra, ya que si bien Unión lastimó cada vez que llegó al área por vía aérea, no jugó del todo bien, y la igualdad del rival los despertó.

Se jugaban 27 minutos y medio cuando Cocol FC mostró su mejor jugada colectiva, recuperó en el medio, abrió rápido a la izquierda para que desbordara y sacara un centro preciso Lihuel Alvarez encontrando a Thomas Eleicegui quien tras controlar la pelota la ubicó junto a un palo, muy lejos de Coki Chávez que hasta ese momento solo había cortado pelotazos sin sentido al área.

A partir de este gol, Unión Santiago mostró lo mejor en la primera etapa, hubo mayor asociación entre los medio y delanteros, sobre todo cuando arrancaba el Chato Cruz, se apoyaba en el pivot Arturo Miranda que fue el encargado de poner a correr a los dos extremos, y de una corrida de Martín Avalos a toda velocidad dejando a su marcador atrás, metió un centro bárbaro al vértice opuesto del área grande y Chato Cruz cruzó el balón por arriba al segundo palo para gritar el 2 a 1, otro golazo que le dio más tranquilidad aún a los dueños de casa.

El complemento estuvo casi de más, aunque con el viento a favor se esperaba algo más de Unión, quien no supo cómo aprovechar esa ventaja y nuevamente en los primeros minutos la pasó mal; Cocol jugó mejor de entrada y lo incomodó, le generó una jugada clarísima para igualar, pero se salvó de milagro, incluso con la pelota pegando en el travesaño tras varios rebotes que nunca pudo despejar la defensa de Fredy Miranda.

Fueron pasando los minutos y pocas cosas sucedieron, la gran cantidad de variantes realizadas por ambos conjuntos no movió la aguja, y cuando el partido estaba llegando a su punto final y el cartel estaba marcando el cambio del arquero Chávez; justo hubo una infracción unos metros más allá de mitad de cancha, por lo que Coki solicitó ejecutar ese tiro libro, y le puso la cerecita al postre. Su remate de derecha y cruzado al segundo palo, picó en el área chica, nadie logró conectar la misma, y la pelota se metió junto al palo, un gol de esos que nos tiene acostumbrados a marcar el arquero que comenzará jugando con Unión el TRFA pero no se sabe si lo culminará por otros compromisos asumidos, aunque esa será otra historia.

La historia hoy dice que el novel conjunto santiagueño jugará el torneo Regional más importante que tiene el Consejo Federal del Fútbol Argentino para elencos amateurs, un sueño que no es sencillo de transitar pero que la gran familia que acompaña a la institución, ayudará a que sea lo más llevadero posible y que no deba sufrir como sufrieron otros elencos clasificados a esta instancia y la penaron en vez de disfrutar.

Unión Santiago 3 – 1 Cocol FC

1. Francisco Chávez 1. Carlos Saúl López

4. Daniel Pavón 4. Erik Leonel Ruiz

2. Gonzalo Cruz 15. Armando Ariel Ramírez

6. Juan Cruz 2. Edgar Gustavo Godoy

3. Franco Achával 13. Elías Gastón Godoy

8. Cristian Coronel 8. Enzo Facundo Miranda

5. Eliseo España 14. Juan Manuel Catena

10. Néstor Cruz 10. Diego Hernán Caballero

7. Martín Avalos 7. Rodrigo Raúl Portillo

9. Arturo Miranda 9. Thomas Angel Eleicegui

11. Julián Gallardo Benítez 17. Lihuel Agustín Alvarez

DT: Fredy Ariel Miranda. DT: Ricardo Raúl Portillo.

Goles: 7:00 Daniel Pavón (US); 27:30 Thomas Eleicegui (CFC); 35:00 Néstor Cruz (US) y 86:00 Francisco Chávez (US). Arbitro: José Azúa. Asistente 1: Alberto Miller. Asistente 2: Rodrigo Bravo. Asistente 3: Julio Mereles. Cancha: Centro Deportivo Municipal. Suplentes en Unión Santiago: 12. Jeremías Figueroa, 13. Tobías Yanacón, 14. Lucas Ocaranza, 15. Lucas Geréz López, 16. Darío Cruz, 17. Juan Romero, 18. Rodrigo Ballestero. Suplentes en Cocol FC: 3. Agustín Tejada, 5. Gerardo Oscar Llampa, 6. Omar Adrián Di Lullo, 11. Luján Ezequiel Herrera, 19. César Agustín Cabrera, 16. Carlos Dante Benítez, 18. Sebastián Vallejos. Cotejo: Correspondiente a la revancha por la plaza otorgada por la Federación de Fútbol Patagónica.