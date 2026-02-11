FESIM Fueguina: Unidad municipal en la provincia

“Desde el SOEM celebramos la conformación de la FESIM Fueguina, que une a las y los municipales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin”, señaló Manuel Ojeda y acotó, “con el respaldo de COEMA, damos un paso clave para defender nuestros derechos, los Convenios Colectivos y el trabajo digno”.

“La Federación de Sindicatos Municipales, que va a tener actuación en toda la provincia y vamos a poder discutir cuestiones laborales, y salarios dignos”, indicó Manuel Ojeda, primer Secretario General FESIM Fueguina.

“Hoy nos encontramos en un acto histórico para los sindicatos municipales de nuestra provincia, Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, logramos después de tanto tiempo, de tantas luchas, de viajes a COEMA que hemos realizado cada uno de los representantes para poder lograr este acto tan importante de poder conformar la Federación FESIM Fueguina, la Federación de Sindicatos Municipales, que va a tener actuación en toda la provincia y vamos a poder discutir cuestiones laborales, salarios dignos, y vamos a poder estar en todo los sectores de trabajo en las tres ciudades”, destacó el titular del SOEM de Ushuaia, Manuel Ojeda, y primer Secretario General del la FESIM Fueguina, y destacó que, “la Federación respeta la autonomía de cada sindicato, cada sindicato seguirá siendo autónomo, lo que si la Federación podrá tener la representación de discutir salarialmente en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, y también condiciones laborales, y lo más importante es que esta Federación a tomar fuerza ya que a partir de hoy está fundada”.

Por su parte Hugo González, Secretario General del SOYEM Tolhuin, y primer Secretario Adjunto de la FESIM Fueguina expresó, “para nosotros es algo muy importante porque venimos trabajando hace mucho y como dijo Manuel (Ojeda) hemos hecho muchos viajes a la COEMA para poder conformar esta Federación, nosotros no tenemos el reconocimiento de la Municipalidad, pero sí tenemos el reconocimiento del Concejo Deliberante, por eso para nosotros es histórico esta fecha para que podamos trabajar juntos los tres sindicatos municipales de la provincia”.

