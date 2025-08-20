Uni repitió en femenino y quedó segundo en masculino

Como tres meses atrás en Puerto San Julián, en el marco de la fecha inaugural, Universitario de Río Grande obtuvo el primer puesto en la rama femenina del Provincial de Menores de Handball de la Asociación Amigos del Rocha (ASoAR), cuya segunda fecha tuvo lugar del viernes 15 al domingo 17, en el Anexo Polideportivo Hermanos Páez, en 28 de Noviembre (Santa Cruz).

RIO GRANDE.- De esta forma, el conjunto entrenado por Luciano Obiol (que superó por diferencia de goles a Handball 28) logró la plaza para el Campeonato Nacional B 2026 de la Confederación Argentina de esta disciplina (CAH).

Entre los varones, los riograndenses alcanzaron el segundo puesto, aventajando por la misma vía al dueño de casa.

En detalle

Las mujeres jugaron un partido en cada jornada. El viernes debutaron con un amplio 28-12 sobre la Asociación Lucho Balonmano (ALuBal), de Río Gallegos, con 12 goles de Valentina Franceze, a la postre la máxima anotadora del certamen. UNIVERSITARIO. Campeonas y clasificadas al Campeonato Nacional B 2026. Los varones, subcampeones, con Bruno Pastori (A) y Luciano Obiol (E) (Fotos: mathiaspics).

El sábado llegó el duelo clave, frente al dueño de casa, igualando en 22, tras un primer tiempo favorable (13-11). Convirtieron Franceze (10), Milena Vargas (7), Uma Segovia (2), Sofía Alvarez (2) y Emma Razeto (1), completándose el plantel con Emma Espíndola, Delfina Torres y Milena Beltramo. Entretanto, Luisana Medel (9) y Jazmín Díaz (8) encabezaron la ofensiva de Handball 28.

En el cierre, Franceze (12), Vargas (10), Alvarez (6), Torres (4), Gómez (2) y Beltramo (2) aportaron para el 36-15 (PT: 17-8) ante Patagonia Handball Club, el otro elenco de la capital santacruceña.

Tras las fueguinas se ubicaron Handball 28, ALuBal y Patagonia HC.

Franceze fue elegida como la mejor jugadora del torneo, y también fue incluida Vargas en el Equipo Ideal.

Los varones, por su parte, cayeron ante ALuBal (14-15); vencieron sucesivamente a Handball 28 (27-14) y Patagonia HC (18-14); y en la despedida fueron derrotados por San Julián (19-20). Juan Fraile fue el máximo goleador,mientras queBruno Longobuco fue premiado como el mejor arquero.

Ambos planteles fueguinos compartieron la valla menos vencida (con Handball 28 en femenino, y con ALuBal en masculino). Agradecemos la colaboración del portal TE PASO LA PELOTA.

2° PROVINCIAL DE MENORES (VARONES)

N° Día Partido Res.

01 Viernes 15 ALuBal-Universitario 15-14

02 Viernes 15 Handball 28-Patagonia HC 23-21

03 Viernes 15 ALuBal-Handball 28 24-20

04 Viernes 15 San Julián-Patagonia HC 16-16

05 Sábado 16 ALuBal-San Julián 21-19

06 Sábado 16 Handball 28-Universitario 14-27

07 Sábado 16 Patagonia HC-Universitario 15-18

08 Sábado 16 Handball 28-San Julián 24-23

09 Domingo 17 ALuBal-Patagonia HC 19-11

10 Domingo 17 San Julián-Universitario 20-19

CUADRO DE HONOR (VARONES)

Goleador: Juan Fraile (Universitario) 35 (Promedio: 8,75; Porcentaje: 45%). Valla menos vencida: ALuBal y Universitario, 64 (Promedio: 16,00). Mejor arquero: Bruno Longobuco (Universitario). Mejor jugador: Juan Manuel Barría (Handball 28). Equipo Ideal: Bruno Longobuco (Universitario); Tomas Anderson (ALubal), Juan Manuel Barria (Handball 28), Fabricio Chacoma (Handball 28), Eloy Goy (Handball 28), Benjamín Lincomán (Patagonia Handball) y Constantino Jerez (San Julián).

POSICIONES FINALES (VARONES)

P/Equipo Ciudad Pts. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

1.ALuBal R.Gallegos 12 4 4 0 0 79 19,75 64 16,00 +15

2.Universitario R.Grande 8 4 2 0 2 78 19,50 64 16,00 +14

3.Handball 28 28 Novbre. 8 4 2 0 2 81 20,25 95 23,75 -14

4.Esc.Municipal Pto.S.Julián 7 4 1 1 2 78 19,50 80 20,00 -2

5.Patagonia HC R.Gallegos 5 4 0 1 3 63 15,75 76 19,00 -13

Goles: 379. Promedio: 37,9. Penales: 32 (3,2). Convertidos: 22 (69%). Atajados/desviados: 10 (31%). Sanciones: Exclusiones 23 (2,3 por partido); Amarillas 7 (0,7); Rojas 0 (0,0).

2° PROVINCIAL DE MENORES (MUJERES)

N° Día Partido Res.

01 Viernes 15 Handball 28-Patagonia HC 26-17

02 Viernes 15 Universitario-ALuBal 28-13

03 Sábado 16 ALuBal-Patagonia HC 30-18

04 Sábado 16 Universitario-Handball 28 22-22

05 Domingo 17 ALuBal-Handball 28 11-22

06 Domingo 17 Universitario-Patagonia HC 36-15

CUADRO DE HONOR (MUJERES)

Goleadora: Valentina Franceze (Universitario) 34 (Promedio: 11,33; Porcentaje: 39%). Valla menos vencida: Universitario y Handball 28, 50 (Promedio: 16,67). Mejor arquera: Maia Juárez (ALuBal). Mejor jugadora: Valentina Franceze (Universitario). Equipo Ideal: Maia Juárez (ALuBal); Luisana Medel (Handball 28), Aimara Haro (Alubal), Valentina Franceze (Universitario), Milena Vargas (Universitario), Jazmín Díaz (Handball 28) y Kiara Cañari (Handball 28).

POSICIONES FINALES (MUJERES)

P/Equipo Ciudad Pts. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

1.Universitario R.Grande 8 3 2 1 0 86 28,67 50 16,67 +36

2.Handball 28 28 Novbre. 8 3 2 1 0 70 23,33 50 16,67 +20

3.ALuBal R.Gallegos 5 3 1 0 2 54 18,00 68 22,67 -14

4.Patagonia HC R.Gallegos 3 3 0 0 3 50 16,67 92 30,67 -42

Goles: 260. Promedio: 43,33. Penales: 30 (5,0). Convertidos: 24 (80%). Atajados/desviados: 6 (20%). Sanciones: Exclusiones 23 (3,83 por partido); Amarillas 2 (0,33); Rojas 1 (0,17).