Uni Negro, Estrella Vóley y Metalúrgico, nuevos campeones

El pasado fin de semana se definieron tres nuevas categorías, en el marco del Campeonato Apertura 2025 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG). Por la fecha 40, disputada en Marka, concluyeron su competencia las Sub 16 y el Sub 12 Mixto.

RIO GRANDE.- En Sub 16 femenino A, Casa del Deporte Negro y Universitario Negro arribaron a la final, tres vencer por 3-2 a Academia TdF Vóley y por 3-0 a Centro Deportivo Municipal, respectivamente. El título quedó en poder de Uni Negro (3-0), y Academia completó el podio (2-1). SUBCAMPEON I. Uni, en la división inicial de la AVRG. TERCERO. Casa del Deporte completó el podio (doblegolpe).

En Sub 16 femenino B el campeón fue Estrella Vóley (3-1 a su par Blanco en semis, 3-0 a ADeFu en el cotejo decisivo), ubicándose tercero Metalúrgico.

Mientras que en la final del Sub 12 mixto, Metalúrgico venció por 2-0 a Universitario, al tiempo que Casa del Deporte fue 3° (2-0 a Academia). Asimismo, Academia, ADeFu, Estrella Vóley y Uni Rojo avanzaron a las semifinales en Sub 18 femenino. CUARTO. Se ubicó el debutante Academia TdF Vóley. SUBCAMPEON II. Casa del Deporte Negro, en Sub 16 A. SUBCAMPEON III. Academia Deportiva del Fuego, en Sub 16 B. PREMIADAS. Agostina Corvalán (Uni Negro) junto a David Ortiz. PREMIADAS. Eugenia Martínez (EV), junto a David Ortiz.

Por su parte, mañana y el domingo proseguirá aquí y en Ushuaia el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

CAMPEONATO OFICIAL * FVF

Día/Hora Gimnasio Categ. Partido

Sá06/10:30 Ana Giró F-12 C.Galicia-Municipal “B”

Sá06/11:30 Ana Giró F-13-B Municipal-C.Deporte

Sá06/13:00 Ana Giró F-13-B Universit.-C.Galicia

Sá06/14:30 Ana Giró F-13-B C.Galicia-C.Deporte

Sá06/15:30 Ana Giró F-13-B Municipal-Universit.

Sá06/17:00 Ana Giró F-1° AEP “C”-AEP “B”

Sá06/18:00 Ana Giró M-1° C.Galicia-Imago

Sá06/19:30 Ana Giró M-1° Imago-AEP

Sá06/10:00 J.M.Rosas F-13-A Academia-AEP

Sá06/11:15 J.M.Rosas F-13-A Estrella Vóley-Imago

Sá06/12:30 J.M.Rosas F-13-A Academia-Tolkeyén

Sá06/13:45 J.M.Rosas M-13 C.Deporte-Tolkeyén

Sá06/15:00 J.M.Rosas F-13-A Estrella Vóley-AEP

Sá06/16:15 J.M.Rosas F-13-A Academia-Imago

Sá06/17:30 J.M.Rosas F-13-A Estrella V.-Tolkeyén

Sá06/18:45 J.M.Rosas M-13 Academia-Tolkeyén

Do07/10:30 J.M.Rosas F-12 Academia-Estrella V.

Do07/11:45 J.M.Rosas F-1° Universit.-Mut.Policía

Do07/13:00 J.M.Rosas F-14-B Universitario-ADeFu

Do07/14:15 J.M.Rosas F-14-A Estrella V.-C.Deporte

Do07/15:30 J.M.Rosas F-1° Academia-Mut.Policía

Do07/16:45 J.M.Rosas F-18-A ADeFu-Universitario

Do07/18:00 J.M.Rosas F-18-B C.Deporte-Academia

Do07/19:15 J.M.Rosas M-1° Academia-C.Deporte

OFICIAL * FVF

Cat. Partido Res.

F-16 AEP-Imago 2-0

F-16 Galicia-Muni 2-0

F-1° Mutual-Imago 1-0

F-1° AEP A-AEP C 2-0

M-16 Galicia-AEP 2-1

M-1° Mutual-AEP 2-0

M-1° Galicia-Imago 2-1

CAMPEONATO APERTURA * AVRG

Categ. R Partido Resultado

F-16-A Sf CdD Negro-Academia 3-2 819-25/26-24/22-25/25-20/15-7)

F-16-A Sf Uni Negro-CDM 3-0 (25-22/25-13/25-19)

F-16-A 3° Academia-CDM 2-1 (17-25/25-19/15-7)

F-16-A 1° Uni Negro-CdD Negro 3-0 (25-18/25-21/25-12)

F-16-B Sf ADeFu-Metalúrgico 3-1 (24-26/25-14/25-15/26-24)

F-16-B Sf Est.V-Est.V Bco. 3-1 (25-9/25-14/22-25/25-17)

F-16-B 3° Metal.-Est.V.Bco. 2-0 (25-20/28-26)

F-16-B 1° Estrella V-ADeFu 3-0 (25-10/25-22/25-16)

X-12 Sf Metalúrgico-C.Deporte 2-1 (22-25/25-15/15-11)

X-12 Sf Universit.-Academia 2-0 (25-14/25-10)

X-12 3° C.Deporte-Academia 2-0 (25-13/25-19)

X-12 1° Metalúrgico-Universit. 2-0 (25-13/25-16)

F-18 Cf Academia-C.Deporte 2-1 (22-25/25-14/15-1)

F-18 Cf ADeFu-Toque Fueg. 2-1 (23-25/25-11/15-8)

F-18 Cf Estrella V.-Metalúrgico 2-1 (18-25/26-24/15-9)

F-18 Cf Uni Rojo-Uni Negro 2-0 (25-19/25-14)