Uni Negro, Estrella Vóley y Metalúrgico, nuevos campeones

El pasado fin de semana se definieron tres nuevas categorías, en el marco del Campeonato Apertura 2025 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG). Por la fecha 40, disputada en Marka, concluyeron su competencia las Sub 16 y el Sub 12 Mixto.
RIO GRANDE.- En Sub 16 femenino A, Casa del Deporte Negro y Universitario Negro arribaron a la final, tres vencer por 3-2 a Academia TdF Vóley y por 3-0 a Centro Deportivo Municipal, respectivamente. El título quedó en poder de Uni Negro (3-0), y Academia completó el podio (2-1).
En Sub 16 femenino B el campeón fue Estrella Vóley (3-1 a su par Blanco en semis, 3-0 a ADeFu en el cotejo decisivo), ubicándose tercero Metalúrgico.
Mientras que en la final del Sub 12 mixto, Metalúrgico venció por 2-0 a Universitario, al tiempo que Casa del Deporte fue 3° (2-0 a Academia). Asimismo, Academia, ADeFu, Estrella Vóley y Uni Rojo avanzaron a las semifinales en Sub 18 femenino.
Por su parte, mañana y el domingo proseguirá aquí y en Ushuaia el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).
CAMPEONATO OFICIAL * FVF
Día/Hora Gimnasio Categ. Partido
Sá06/10:30 Ana Giró F-12 C.Galicia-Municipal “B”
Sá06/11:30 Ana Giró F-13-B Municipal-C.Deporte
Sá06/13:00 Ana Giró F-13-B Universit.-C.Galicia
Sá06/14:30 Ana Giró F-13-B C.Galicia-C.Deporte
Sá06/15:30 Ana Giró F-13-B Municipal-Universit.
Sá06/17:00 Ana Giró F-1° AEP “C”-AEP “B”
Sá06/18:00 Ana Giró M-1° C.Galicia-Imago
Sá06/19:30 Ana Giró M-1° Imago-AEP
Sá06/10:00 J.M.Rosas F-13-A Academia-AEP
Sá06/11:15 J.M.Rosas F-13-A Estrella Vóley-Imago
Sá06/12:30 J.M.Rosas F-13-A Academia-Tolkeyén
Sá06/13:45 J.M.Rosas M-13 C.Deporte-Tolkeyén
Sá06/15:00 J.M.Rosas F-13-A Estrella Vóley-AEP
Sá06/16:15 J.M.Rosas F-13-A Academia-Imago
Sá06/17:30 J.M.Rosas F-13-A Estrella V.-Tolkeyén
Sá06/18:45 J.M.Rosas M-13 Academia-Tolkeyén
Do07/10:30 J.M.Rosas F-12 Academia-Estrella V.
Do07/11:45 J.M.Rosas F-1° Universit.-Mut.Policía
Do07/13:00 J.M.Rosas F-14-B Universitario-ADeFu
Do07/14:15 J.M.Rosas F-14-A Estrella V.-C.Deporte
Do07/15:30 J.M.Rosas F-1° Academia-Mut.Policía
Do07/16:45 J.M.Rosas F-18-A ADeFu-Universitario
Do07/18:00 J.M.Rosas F-18-B C.Deporte-Academia
Do07/19:15 J.M.Rosas M-1° Academia-C.Deporte
OFICIAL * FVF
Cat. Partido Res.
F-16 AEP-Imago 2-0
F-16 Galicia-Muni 2-0
F-1° Mutual-Imago 1-0
F-1° AEP A-AEP C 2-0
M-16 Galicia-AEP 2-1
M-1° Mutual-AEP 2-0
M-1° Galicia-Imago 2-1
CAMPEONATO APERTURA * AVRG
Categ. R Partido Resultado
F-16-A Sf CdD Negro-Academia 3-2 819-25/26-24/22-25/25-20/15-7)
F-16-A Sf Uni Negro-CDM 3-0 (25-22/25-13/25-19)
F-16-A 3° Academia-CDM 2-1 (17-25/25-19/15-7)
F-16-A 1° Uni Negro-CdD Negro 3-0 (25-18/25-21/25-12)
F-16-B Sf ADeFu-Metalúrgico 3-1 (24-26/25-14/25-15/26-24)
F-16-B Sf Est.V-Est.V Bco. 3-1 (25-9/25-14/22-25/25-17)
F-16-B 3° Metal.-Est.V.Bco. 2-0 (25-20/28-26)
F-16-B 1° Estrella V-ADeFu 3-0 (25-10/25-22/25-16)
X-12 Sf Metalúrgico-C.Deporte 2-1 (22-25/25-15/15-11)
X-12 Sf Universit.-Academia 2-0 (25-14/25-10)
X-12 3° C.Deporte-Academia 2-0 (25-13/25-19)
X-12 1° Metalúrgico-Universit. 2-0 (25-13/25-16)
F-18 Cf Academia-C.Deporte 2-1 (22-25/25-14/15-1)
F-18 Cf ADeFu-Toque Fueg. 2-1 (23-25/25-11/15-8)
F-18 Cf Estrella V.-Metalúrgico 2-1 (18-25/26-24/15-9)
F-18 Cf Uni Rojo-Uni Negro 2-0 (25-19/25-14)